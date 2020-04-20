Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tavuk çiftliği sahibi hayırsever, koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Türk Kızılayı’na yumurta bağışında bulundu.

Çorlu’da adının açıklanmasını istemeyen tavuk çiftliği sahibi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yardıma ihtiyaç duyan ailelere verilmek üzere Kızılay’a yumurta bağışında bulundu. Türk Kızılayı Çorlu Şube Başkanı Alican Yılmaz, hayırseverlerin ihtiyaç sahiplerine yardım için büyük destek verdiklerini belirterek, “Bir hayırseverimiz çiftlik sahibi bize yüklü miktarda yumurta bağışında bulundu. Dağıtacağımız erzak paketlerinin yanında herkese 15’li paketler halinde dağıtacağız. Bize bağışta bulunan hayırseverimize teşekkür ediyorum. Koronavirüs salgını çıktıktan sonra Çorlu Kaymakamlığı’nın kurduğu Vefa Sosyal Destek Grubu’na gurubuna dahil olduk. Şu ana kadar 560 paket erzak dağıttık. Bunun yanında 1000 adet konserve, maddi olarak 194 aile yardımda bulunduk. Burada Çorlu’daki iş adamlarına sesleniyoruz, yardımda bulunmak isteyenler bizi arayabilirler ve bizde onların adına yapacakları yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıtırız” diye konuştu.

152 YILLIK ‘SEVGİ BOHÇASI’ GELENEĞİ

Türk Kızılayı’nın 152 yıldır sürdürdüğü gelenek olan ‘Sevgi Bohçası’nın dağıtımına devam edildiğini de belirten Yılmaz, “Türk Kızılayı’nın 152 yıllık bir geleni var onu da yaşatıyoruz. Burada bebeği olacak olanlara evlerine ‘Sevgi Bohçası’nı arkadaşlarımızla birlikte teslim ediyoruz. Vatandaşlarımızı çok mutlu ediyor. Bu geleneğin yaşatılması çok güzel emeği geçenlere bende teşekkür ediyorum” dedi.