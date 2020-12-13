Çiftlik evini kumarhaneye çevirenlere 48 bin lira ceza

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA’nın Ereğli ilçesinde, jandarma ekiplerinin çiftlik evine düzenlediği operasyonda 11 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 48 bin 125 lira ceza uygulandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Türkmen Mahallesi’ndeki çiftlik evinde meydana geldi. Jandarma ekipleri, D.P.’ye ait çiftlik evinde kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine eve düzenlenen operasyonda 11 kişi, kumar oynarken yakalandı. D.P. hakkında ‘kumar oynamak için yer temin etmek’ suçundan adli işlem başlatıldı. Kumar oynayan 11 kişiye de ‘sosyal mesafeyi ihlal’den 3 bin 150’şer, kumar oynadıkları gerekçesiyle de 1225’er lira olmak üzere toplam 48 bin 125 lira ceza uygulandı.

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