Çiftlik evindeki işkence ve cinsel saldırıda tutuklu sayısı 12’ye yükseldi

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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde G.A. (18) isimli genç kızın, bir grup tarafından suç örgütü üyeleri hakkında polise bilgi verdiği gerekçesiyle kaçırılıp, cinsel saldırıya uğradığı ve işkence gördüğü olayla ilgili 2 kişi daha tutuklandı. Esnafı haraca bağlayan vermeyen kişilere de işkence yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik daha önce gerçekleştirilen soruşturma kapsamında ise 10 kişi tutuklanmıştı.

Balıkesir’de bir grup tarafından ‘polis muhbiri’ olduğu gerekçesiyle çiftlik evine kaçırılıp, 1 ay boyunca cinsel saldırıya uğradığını ve gördüğü işkence sırasında 4 parmağının kesildiğini söyleyen G.A. isimli genç kızın şikayeti üzerine harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma kapsamında, çete faaliyetleri içinde Çıkrıkçı Mahallesi’nde 10 dönümlük arazi üzerinde bir çiftlik kurduğu, esnafı haraca bağladığı, haracı ödemeyen mağdurlara ve başka kadınlara da burada elektroşok cihazı kullanıp, işkence yaptıklarının belirlenmesi üzerine yakalanıp, tutuklanan şüpheli sayısı 12’ye yükseldi. Ekiplerce yakalanan F.Ç. ve B.E. de sevk edildikleri adliyede tutuklandı. (DHA)

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