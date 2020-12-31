‘Çiftlik balığında plastik birikimi daha az’/ Ek fotoğraflar

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Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA- MALTEPE'de üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız'ın binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Maltepe'de üniversite...
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