Tarım sektörü tamamen çökme noktasına geldi. Ülkemiz için en hayati sektörlerin başında gelen tarım sektörü günden güne kan kaybediyor. Çiftçilerimiz adeta borç batağında. 7 bine yakın çiftçi ise icralık durumda.

Borç yapılandırması için Tarım kredi kooperatiflerine başvuran bazı çiftçiler, faizler anaparayı geçmiş durumda. Borcumuzun yüzde 20’sini yatırınca yapılanma yapılacaktı ama ürünlerimizin bedelini alamadığımız için yüzde 20’yi yatıramadık. Bize ayrıca ek süre de vermediler. Kooperatif avukatları da icra ve haciz işlemleri başlatmış; traktörümüz, arazimiz bağlı durumda, elimiz kolumuz bağlandı. diye dert yanıyorlar.

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, çiftçilerin sorunlarını TBMM Genel Kurulu’na taşıyarak “Kapısında ‘çiftçinin kara gün dostu’ yazan Toprak Mahsulleri Ofisi son yıllarda çiftçiden uzaklaşarak görevini özel sektöre devrediyor. Toprak Mahsulleri Ofisi tasfiye ediliyor. dedi

Çiftçilerin geçinemediği için üretimden koptuğunu ve bu durumun Bakanlık tarafından da iyi bilindiğini söyleyen Keven,

“Çiftçilerimiz artık kaderine terk ediliyor! Seslerini duyuramıyorlar. Defalarca talep ettiğimiz borç ertelemesi yönünde ki taleplerimizi dikkate almadınız ve şu an yüz binlerce çiftçi icra dosyalarıyla uğraşıyor. Sayenizde borçlarından dolayı Atatürk’ün köylüsü, milletin efendisi çiftçilerimiz cezaevlerinden bize mektup gönderiyorlar.” dedi

Bilindiği gibi Türkiye’de her 5 kişiden biri tarım sektöründe çalışıyor, aileleri ile birlikte ülke nüfusunun çok büyük bir bölümü tarımdan geçiniyor. Gelin çiftçilerimize gereken desteği verelim. Çiftçilerimizi üretimden uzaklaştırmayalım.

Eğer çiftçimiz üretirse bizler de vatandaş olarak ucuza yeriz. Üretmek için de destek gerek