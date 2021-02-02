Çiftçinin borçları faizsiz uzun vadeye yayılsın

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ocak ayında markette en fazla fiyat düşüşünün yüzde 34,59 ile karnabaharda, en fazla fiyat artışının ise yüzde 23,65 ile pastörize sütte olduğunu bildirdi.



Bayraktar, yazılı açıklamasında, TZOB olarak üreticiden tüketiciye halkın tamamını yakından ilgilendiren gıda fiyatlarındaki değişimleri takip etmeye ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki makasın bir türlü kapanmadığını belirten Bayraktar, bütün kesimlerin sağduyulu davranması ve spekülatörlere fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti.



Bayraktar, ocakta markette 22, üreticide 13 üründe fiyat artışı, markette 18, üreticide 10 üründe fiyat düşüşü olduğuna işaret ederek, markette 2, üreticide 11 üründe ise fiyatın değişmediğini kaydetti.

Ocakta fiyatı en fazla artan ürünün markette süt ve üreticide salatalık, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette karnabahar, üreticide lahana olduğunu aktaran Bayraktar, lahananın 4 kat, maydanozun 3,9 kat, süt ve patatesin 3 kat, marulun 3,1 kat fazlaya tüketiciye satıldığının altını çizdi. Bayraktar, üreticide 68 kuruş olan lahananın 2 lira 70 kuruşa, 50 kuruş olan maydanozun 1 lira 96 kuruşa, 2 lira 73 kuruş olan sütün 8 lira 94 kuruşa, 67 kuruş olan patatesin 2 lira 17 kuruşa, 1 lira 68 kuruş olan marulun 5 lira 19 kuruşa satıldığı bilgisini verdi.