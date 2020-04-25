CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca yeni tip korona virüs Covid- 19 salgını nedeniyle çiftçilerimizin zarar görmemesi için çağrıda bulundu. ‘Çiftçilerin sulama birliklerine olan borçları silinsin.2020 yılı boyunca sulama bedeli alınmasın’

ÇİFTÇİMİZ ÜRETİMDEN VAZGEÇMEMELİ!

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca tarım sektörünün ekonomideki ağırlığının her geçen yıl azaldığına dikkat çekti. Tarımın milli gelire ve istihdama katkısının azaldığını belirten Gülizar Biçer Karaca ‘Zaten üretim alanlarımız daralıyor, çiftçi sayımız düşüyor. Her geçen gün azalan üretim alanlarımızı ve üreticilerimizi de salgın hastalık nedeniyle kaybedersek, tarımda geri dönülemez bir yola girebiliriz. Korona salgını kendi kendine yeten ülke olmanın önemini herkese göstermiştir. Bu süreçte çiftçilerimizi korumamız şarttır. Yeni tip korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle çiftçimizin mağduriyetini en aza indirecek önlemler alınmalıdır. ’ dedi.

ÇİFTÇİLERİMİZ İÇİN ACİL DESTEK PAKETİ AÇIKLANMALI!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ‘Üretim yapan çiftçilerimize salgın hastalık döneminde daha çok ihtiyacımız olduğu anlaşılmıştır. Çiftçilerimizin tarımdan vazgeçmemesi önem arz etmektedir. Bunun için çiftçilerimizin sulama birliklerine olan borçları silinmeli ve 2020 yılı boyunca sulama bedeli alınmamalıdır. ’ dedi. Salgın nedeniyle çiftçimize herhangi bir destek paketi açıklanmadığına dikkat çeken Gülizar Biçer Karaca ‘ Acil olarak da çiftçilerimiz için destek paketi açıklanmalı. Korona salgını sonrası yaşanması kuvvetle muhtemel gıda krizi için tek çıkar yol tarım alanlarının üretime kazandırılmasıdır. Bu nedenle çiftçilerin yeniden üretmelerini teşvik edecek önlemlerin acilen il, bölge ayrımı yapılmadan alınması gerekmektedir.’ dedi. Gülizar Biçer Karaca, CHP’nin korona salgınında tarım için önlem önerilerini de hatırlattı. Bir an önce yapılması gerekenleri açıkladı;

Üreticinin 2019 yılından kalan bütün destekleri hemen ödenmeli

2020 yılı desteklerinin 49 milyara çıkarılarak yarısının hemen, kalanın da Haziran ayında ödenmeli

Ürünlerin alım fiyatları hemen açıklanmalı

Ürünlere alım garantisi verilmeli

Üretici borçları 1 yıl faizsiz ertelenmeli

Üreticinin elektrik ve su borçları silinmeli ve kapatılan elektrik ve su üreticiye yeniden verilmeli