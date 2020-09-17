Çiftçilere kavun ektirip, ihtiyaç sahiplerine dağıttı

Kahramanmazan Belediye Başkan Serhat Oğuz’un, her hasat döneminin ardından geleneksel olarak kurulan kavun pazarında çiftçilere destek olmak amacıyla satın aldığı 22 römork meşhur Ova Kavunu ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

Başkan Oğuz böylece, son yıllarda rekolte ve kalitesinde düşüş yaşanan Ova Kavunu’nun üretimini yeniden canlandırmak için Kahramankazan Belediyesi’nin çiftçilere yaptığı yüzde 100 hibeli tohum, ilaç ve ekim makinası desteklemesi sonrasında ekilerek, geçen hafta pazara inen kavunlarla hem çiftçilerin hem de ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürmüş oldu.

Destekleme sonrası kavunda rekolte arttı

Kahramankazan Belediyesi, son yıllarda rekolte ve kalitesinde düşüş yaşanan ilçenin meşhur Ova Kavunu’nun üretimini yeniden canlandırmak için bu yıl ekim döneminde çiftçilere yüzde 100 hibeli tohum, ilaç ve ekim makinası desteklemesinde bulunmuştu. Hibe desteğinden faydalanan çiftçiler, ilçedeki 22 ayrı mahallede toplam 1000 dönümlük (1 milyon metrekare) alanda kavun ekimi yapmıştı. Belediyenin desteklemesi sonrasında ilçenin meşhur kavununun rekolte ve kalitesi geçtiğimiz yıllara oranla katbekat artarak pazara inmişti. Kahramankazan Belediyesi tarafından her hasat döneminin ardından geleneksel olarak kurulan Kavun Pazarı düzenlenen törenle açılmış, Başkan Oğuz pazara getirilen yaklaşık 80 römork kavunun, çekilen kura sonucu 22’sini çiftçilere destek olmak amacıyla satın almıştı.

Ekipler mahalle mahalle gezerek dağıttı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un talimatıyla bu kavunlar ile karpuzlar ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı. Belediye ekipleri, mahalle mahalle gezerek ihtiyaç sahibi vatandaşların ayaklarına bu kavun ve karpuzları götürerek kendilerine ücretsiz olarak ikram etti. Kavun ve karpuzları alan vatandaşlar uygulamadan son derece memnun olduklarını belirterek, Başkan Oğuz ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Bir taşla iki kuş

Başkan Oğuz da, son yıllarda Kahramankazan’ın meşhur Ova Kavunu’nun rekoltesi ve kalitesindeki düşüşün kendilerini üzdüğünü belirterek, bunun önüne geçmek ve bir marka olan Ova Kavunu’nun üretiminin artırılması için kolları sıvadıklarını söyledi. Bu kapsamda çiftçilere yüzde 100 hibe oranıyla tohum, ilaç ve ekim makinası desteği verdiklerini anımsatan Oğuz, bu destekleme sayesinde bu yıl kavun üretiminin oldukça yüksek bir rekolteye ulaştığını kaydetti. Önümüzdeki yıllarda da bu desteklemeyi sürdüreceklerini anlatan Oğuz, “İşte bugün bu destekleme sonucu pazara inen kavunlarımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşuyor. Bir taşla iki kuş vuruyoruz tabiri caizse. Çiftçilerimizi destekleyerek üretime teşvik ediyoruz. Sonrasında üretilen bu ürünleri de hemşehrilerimizle buluşturuyoruz” diye konuştu.