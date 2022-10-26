Çift kupa kazanan Çiltar MTİ yönetimi: Elimizden birilerinin tutmasını sessiz sakin bekliyoruz

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Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)- ADANA’da Masa Tenisi Büyük Erkeklerde Süper Lig ve Türkiye Kupası kazanan Çiltar Masa Tenisi İhtisas (MTİ) SK Başkan Yardımcısı Kemal Sağ, takımın başarısını duyuramadıklarını belirterek, “Bizim bu yıl aldığımız başarıyı Adana Demirspor alsaydı, yani hem Süper Lig şampiyonu hem de Türkiye Kupası’nı almış olsaydı Adana’da 1 hafta yer yerinden oynardı. Biz bu başarıyı elde ettik. Elimizden birilerinin tutmasını sessiz sakin bekliyoruz” dedi.

2021-2022 sezonunda Masa Tenisi Büyük Erkekler Süper Ligi ve Türkiye Kupası kazanan, Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmeye hak kazanan Çiltar Masa Tenisi İhtisas SK, kentteki bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Masa Tenisi İl Temsilcisi Taci Menteş, Çiltar Masa Tenisi İhtisas SK Başkanı Dr. Ali Türemiş, Çiltar Masa Tenisi İhtasas SK Başkan Yardımcısı Kemal Sağ, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer katıldı.

3 TAKIM SÜPER LİG’DE

Çiltar Masa Tenisi İhtisas SK Başkanı Dr. Ali Türemiş, masa tenisinin destek görmeyen branşların başında geldiğini belirterek, “Masa tenisi branşı destek görmeyen sporlardan birisi. Adana’da toplam 6 takımımız var. Takımlarımızın 3’ü Süper Lig’de mücadele ediyor. Adana’yı en iyi şekilde temsil etmek için çabalarımız sürüyor” diye konuştu.

‘KULÜBÜN BAŞARISINI DUYURAMADIK’

Çiltar Masa Tenisi İhtisas SK Başkan Yardımcısı Kemal Sağ ise, Adana’nın masa tenisi branşını tanıyamadığını ve kulübün başarılarını duyuramadığını söyleyerek, “Bizim bu yıl aldığımız başarıyı Adana Demirspor alsaydı, yani hem Süper Lig şampiyonu hem de Türkiye Kupası’nı almış olsaydı Adana’da 1 hafta yer yerinden oynardı. Biz bu başarıyı elde ettik. Elimizden birilerinin tutmasını sessiz sakin bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘SALON KONUSUNDA SIKINTI İÇERİSİNDEYİZ’

Adana’nın masa tenisi branşında amiral gemisi konumunda olduğunu belirten Sağ, “Biz çok ciddi takımları geride bırakarak şampiyon olduk. Bizim tek derdimiz Adana’da masa tenisi oynanan bir salon yapmak ve bu salonda uluslararası müsabaka tertip etmek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün desteğiyle yeni yapılan stadyumun loca katında bir salonumuz var ama bu salon her an değişebilir. Biz salon konusunda sıkıntı içerisindeyiz. Adana’da 2 bin 500 lisanslı sporcu var. Yerel yönetimler bize bir arsa gösterirlerse biz 32 masalık bir salon yapmayı taahhüt ediyoruz. Biz bina yapılmasını istemiyoruz. Bize yer gösterin biz salon yapalım diyoruz” diye konuştu. (DHA)

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