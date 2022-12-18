Cide’de denize açılan balıkçılar 5 bin kasa hamsi ile döndü

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Mehmet SALMAN/CİDE (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU’nun Cide ilçesinde balıkçılar bir gecede 5 bin kasa hamsi yakaladı.

Kastamonu Cide’de dün Karadeniz’e açılan balıkçılar, tekneleri dolu geri döndü. Cide Limanı’na yanaşan 10’dan fazla balıkçı teknesinde 5 bin kasadan fazla balık yakalandı. Balıklar, limanda bekleyen kamyonlarla yurdun birçok noktasına transfer edilirken, yaşanan bolluk balıkçıları sevindirdi. Limanda balık almak isteyen vatandaşların oluşturduğu kalabalık ise dikkat çekti. (DHA)

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