Çiçek hastalığına karşı 2 ilçede 20 bin hayvan aşılanıyor

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA (DHA)- KÜTAHYA’nın Emet ilçesinde görülen ‘koyun- keçi çiçeği’ hastalığına karşı 21 gün süreyle koruma ve gözetim bölgesi ilan edilen 2 ilçe merkezi ile 19 köyde aşılama başladı. Çalışmalar kapsamında 20 bin küçükbaş hayvanın aşılanacağını belirten Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alper Kızılçay, hastalığın Covid- 19 ile ilgisi olmadığını söyledi.

Kütahya’nın Emet ilçesi Doğanlar köyünde küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığına rastlanılmasının ardından, bulaş riskine karşı Emet merkezindeki Esentepe, Akpınar, Cumhuriyet, Çalçağıl, Kapaklıca, Hamam, Kaynarca, Dere mahalleleri ve Doğanlar, Yenice, Samrık, Musalar, Umutlu, İğdeköy, Yağcık, Kırgıl, Kabaklar, Katrandağı ve Göncek köyü, Hisarcık ilçe merkezinin tamamı ile Beyköy, Aşağıyancaağaç, Yukarıyoncaağaç, Kutluhanlar, Yenipınar, Karacaağıl, Güldüren ve Hasanlar köyleri koruma ve gözetim bölgesi ilan edildi. Karar kapsamında bu bölgede hayvan alım- satımı yasaklanırken, kurallara uymayanlara 15 bin 303 lira para cezası verileceği belirtildi.

2 İLÇE MERKEZİ VE 19 KÖYDE AŞILAMA BAŞLADI

Koyun- keçi çiçeği hastalığına karşı ilçe tarım müdürlükleri de çalışma başlattı. Hastalığın tespit edildiği Doğanlar köyü ile birlikte riskli alan ilan edilen 10 kilometre uzaklıktaki Emet ve Hisarcık ilçe merkezleri ile 19 köyde aşılama başladı.

20 BİN HAYVAN AŞILANACAK

Hastalığa karşı yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alper Kızılçay, “14 Şubat’ta yapılan hastalık bildirimi sonrası bölgeye gönderilen veteriner hekimler koyun- keçi çiçeği hastalığı tespit etti. Hastalığın çıktığı işletmede hızla dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Ardından iki ilçe ve toplam 19 köy koruma ve gözetleme bölgesi ilan edildi. Mesai mefhumu gözetilmeden aşılamalara hız verildi. Aşı programı kapsamında yaklaşık koyun ve keçi türü 20 bin hayvan aşılanacak” dedi.

HASTALIĞIN COVİD- 19 İLE ALAKASI YOK

Hastalığın sadece küçükbaş hayvanlarda görüldüğüne dikkat çeken Müdür Kızılçay, “Konuyla ilgili il ve ilçe müdürlüklerimiz tarafından her türlü tedbir alındı, aşılama çalışmasının ardından hayvanlara gerekli bağışıklık kazandırılacaktır. Hastalık sadece koyun ve keçi türü hayvanlarda etkilidir. Büyükbaş hayvanlar ve insanlarda herhangi bir etkisi bulunmamakta ve bu hastalığın Covid- 19 ile ilgisi yoktur” şeklinde konuştu.

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