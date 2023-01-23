Chris Hipkins: Ardern’e yapılan taciz nefret uyandırıcı

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YENİ ZELANDA, (DHA) – Yeni Zelanda’da iktidardaki İşçi Partisi’nin dünkü oylamasında parti lideri seçilen Chris Hipkins, eski Başbakan Ardern’e yapılan tacizin nefret uyandırıcı olduğunu söyledi. Hipkins’in dünkü oylamadan sonra Başbakan olarak atanması bekleniyor.

İktidardaki İşçi Partisi milletvekillerinin oybirliğiyle dün ‘Parti Lideri’ seçilen Chris Hipkins, tükendiği için istifa ettiğini açıklayan eski Başbakan Jacinda Ardern’in küçük bir azınlığın tacizine uğradığını ve bunun nefret uyandırıcı olduğunu belirtti. Hipkins oylama sonrasında kürsüye gelerek yaptığı konuşmada Ardern’in kadınlara ve genç kızlara ilham kaynağı olduğunu ancak kadın liderlerin erkek meslektaşlarıyla aynı saygıyı görmeleri konusunda ise gidilecek çok yol olduğunu ifade etti.

ERKEKLERİNDE KONUŞMA SORUMLULUĞU VAR

Hipkins basın mensuplarının konuyla ilgili sorusu üzerine “Jacinda’ya yöneltilen taciz açısından, bunun asla kabul edilemez olduğunu söyleyebilirim ve bence biz erkeklerin de bu konuda konuşma sorumluluğumuz var. Sanırım bunun doğru olmadığını söylemeyi genellikle kadınlara bırakıyoruz” ifadelerini kullandı. Hipkins, lider olmanın kendisinin bir anlamda ‘kamu malı’ olduğu anlamına geldiğini, ancak ailesi için durumun böyle olmadığının altını çizdi.

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