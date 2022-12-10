CHP’nin asgari ücret teklifi 10 bin 128 lira

- Reklam -

Ankara- CHP, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba partisinin asgari ücret teklifini açıkladı. CHP, asgari ücretin en az 10 Bin 128 Lira olmasını istedi.

Ali Baran Fayık



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İşçi Sendikaları, Esnaf-Sanatkar ve Sivil Toplum Kuruluşlarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, CHP’nin asgari ücret ile ilgili düşüncelerini ve 2023 yılı için asgari ücret önerisini paylaşmak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi. Parti Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında yapılan hesaplamalar sonrası asgari ücretin en az 10 Bin 128 lira olması gerektiği açıklandı.

TÜRKİYE’DE ASGARİ ÜRET CİVARINDA ÇALIŞAN YÜZDE 50, AVRUPA’DA YÜZDE 9

Ağbaba, açıklamasında Çalışma Bakanı’nın asgari ücret tespit komisyonunun çalışmalarının devam ederken yaptığı açıklamalarda Türkiye’de asgari ücretin ortalama ücrete dönüştüğünü inkâr ettiğini, asgari ücretle çalışanların oranını yüzde 38 olarak açıkladığını hatırlatarak, “Sayın Bakan sormak isteriz? Merkez bankasının araştırmalarına göre Türkiye’de asgari ücret ve asgari ücret civarında çalışanların oranı yüzde 50. Bizi kıskanan Avrupa ülkelerinde asgari ücretle çalışanların ortalaması yüzde 9. Yani Türkiye’de en iyi ihtimalle her iki kişiden biri asgari ücret yâda asgari ücret seviyesinde ücret alıyor. Sayın Bakanın ifade ettiği gibi eğer bu konuda bir bilgi eksikliği veya karmaşası var ise, devletin iki kurumu arasındaki bilgi eksikliğidir.Merkez bankasının araştırmalarından açığa çıkan sonuç Türkiye AKP iktidarı eliyle bir asgari ücret toplumuna dönüştürülmüştür” dedi.

4253 TL’NİN ALIM GÜCÜ 5500 TL’DEN DAHA YÜKSEK

Asgari ücretin alım gücündeki erimenin deva ettiğini kaydeden Ağbaba, “Şu anki 5500 TL asgari ücret, Ocak ayında 4253 TL asgari ücret ile göre;162 kilo daha az pirinç,350 kilo patates, 252 kilo bulgur,25 kilo daha az tavuk eti ,147 kilo daha az domates alabiliyor. Buradan ise şu sonuç çıkıyor; 4253 TL alım gücü olarak 5500 TL’den daha yüksek. Yani AKP’nin ekonomi politikası sayesinde Matematik bilimi de terse çevrilmiş oluyor. AKP matematiğe de meydan okuyor. Demek ki önemli olan asgari ücreti yükseltmek değil, asgari ücretin ve diğer ücretlerin alım gücünü yükseltmekte, enflasyona ezdirmemekte. Mesele, asgari ücretlinin cebinden alıp Kur Korumalı Mevduat adı altında 91 milyar TL’yi zenginlere vermemekte. Mesele, asgari ücreti ortalama ücret haline adım adım getirip, o ücreti de açlık ve sefalet ücretine eşitlememekte. Mesele, ülkeyi ucuz iş gücü cennetine çevirmemektedir.” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı basın toplantısında şu görüşlere yer verdi;

Şimdi partimizin 2023 yılı için asgari ücret önerisini sizlerle paylaşıyorum. Türkiye’de 2022 yılı için asgari ücret önce 4253 TL olarak belirlenmişti. Belirlenen 4253 TL asgari ücret, yeni yılın ilk günü itibariyle faturalara, benzine, motorine, ekmeğe, pirince, ete, süte, sebzeye gelen zamlarla birlikte daha işçinin cebine bile girmeden eriyip gitti. Israrlı çağrılarımıza ve sendikalarında talepleri ile birlikte asgari ücrete iktidar bu yıl için ikinci kez zam yapmak zorunda kaldı. Asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 29,32’lik bir zam yapıldı, asgari ücret 4253 TL’den 5500 TL’ye yükseltildi. Bu sürede asgari ücrete aradaki resmi enflasyon rakamı yüzde 42,35’in tamamı yansıtılmadı. İkinci 6 aylık dilimdeki 5 ayda gerçekleşen enflasyon yüzde 14,04 bunun da ücretlere yansıtılması gerekir. Merkez Bankasının açıkladığı yüzde 68 yılsonu enflasyon beklentisinin ve büyüme hızının da hesaba katılarak yeni asgari ücretin bu esaslar çerçevesinde hesaplanması gerekir. Bizim hesaplarımıza göre: Hem yılın ilk 6 ayında eksik verilen zam, hem de bu yılın ikinci yarısında şimdiye kadar enflasyon karşısında asgari ücretlinin kaybı, hem de yılsonu enflasyon beklentisi ile son çeyrek büyüme oranı dikkate alındığında Partimiz Adına 2023 Yılı İçin Asgari Ücret Teklifimiz En Az 10 Bin 128 Tl’dir. olmalıdır.