CHP’Lİ YALIM: SOYLU HUKUK OKUMADAN ÖNCE GERÇEKLERİ AÇIKLASIN!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uşak Milletvekili Özkan Yalım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hukuk okuyacağım sözlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Milketvekili Yalım;” Hukuk okumak istiyorsa önce ayda 10 bin dolar alan siyasetçi kim onu açıklasın.” dedi.

“RÜŞVET ALAN KİM ÖNCE ONU SÖYLE”

İçişleri Bakanı Soylu’nun tüm siyasileri zan altında bıraktığını vurgulayan Milletvekili Yalım;” Sedat Peker, iktidarın tüm kirli işlerini teker teker ortaya çıkardıktan sonra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Peker’den ayda 10 bin dolar alan biri var. Onu açıklayacağım demişti. Aradan aylar geçti hâlâ bir açıklama yok. Kimmiş bu söyle, bilelim diyoruz. Söylemiyor. Belki de bunların hepsi bir yalandı. Bu da olabilir. Şimdi de Soylu kalkmış hukuk okuyacağım diyor. Bu ülkede hukuk mu var, sistem mi var?, Hepsini yerle bir ettiniz. Geriye hiçbir şey bırakmadınız. Madem hukuk okumaya gönlün var o zaman şuradan başlayalım TCK madde 279: Kamu görevlisinin suçunun bildirilmesi. Bu maddeye göre o parayı alan kimse söyle. Tabii böyle biri varsa.” şeklinde konuştu.

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