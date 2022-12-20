CHP’li Torun: Amacımız kent konseylerini güçlendirmek

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Ekrem İmamoğlu hakkındaki açıklamasına ilişkin, “Dün ‘İstinaf ve yargı kararları onarsa Ekrem İmamoğlu’nu açığa alırım’ demiş. Bunu yapmak için ellerini ovuşturduğunu gayet iyi biliyoruz. Bizde sana yedirecek daha belediye başkanı kalmadı” dedi.

CHP’li Torun, Ankara’da partisinin ‘Kent Konseyleri Çalıştayı’na katıldı. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasında, kent konseylerinin ülke demokrasisine katılımda büyük rol oynadığını söyleyen Torun, “Amacımız; kent konseylerini güçlendirmek, sorunları belirleyip çözüm önerilerimizi ortaya koymaktır” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkeme hükmüne ilişkin de konuşan CHP’li Torun, halkın iradesini hiçe sayan hukuksuz karar verildiğini kaydederek, “16 milyon İstanbullunun iradesi, talimatlı bir mahkeme kararıyla mahkum edildi. Şunu herkesin bilmesi gerekir; İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin arkasında hangi hastalıklı irade varsa bu kararın arkasında da aynı hastalıklı irade vardır. O zamanki irade kaybetmiştir, bu da kaybetmeye mahkumdur” diye konuştu.

‘SANA NE SÖYLENDİĞİNİ BİLİYORUZ’

​İçişleri Bakanı Soylu’nun İmamoğlu hakkındaki açıklamalarıyla ilgili de Torun, şöyle konuştu:

“Dün ‘İstinaf ve yargı kararları onarsa Ekrem İmamoğlu’nu açığa alırım’ demiş. Sen kimsin? Nasıl bir içişleri bakanısın? Soylu’ya buradan seslenmek istiyorum; aç tavuk kendini buğday ambarında zannedermiş. Bunu yapmak için ellerini ovuşturduğunu gayet iyi biliyoruz ama boşuna uğraşma, avucunu yalarsın. Bizde sana yedirecek daha belediye başkanı kalmadı. Anayasa’nın 127’nci maddesine göre, bir belediye başkanı ancak görevleri ile alakalı bir suç sebebi ile görevlerinden uzaklaştırılabilir. ‘Ahmak’ demenin belediye başkanlığı görevi ile bir ilgisi alakası yoktur. Soylu ayrıca ‘Bu davanın tarafı değilim’ diyor. ‘Ekrem İmamoğlu o sözleri bana söyledi’ diye dava açan sen değil misin? Sen ‘Bana söylendi’ diyorsun, hakim YSK üyelerine hakaretten ceza veriyor ama sana söylendiğini biliyoruz. YSK üyeleri niye üzerine alındı; onu bilebilmek mümkün değil. Ön teker nereye giderse arka teker de oraya gider. Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanı, 1998’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı olduğu dönemde hapis ve siyasi yasak cezası almıştır. O dönem yaptığı konuşmada şöyle bir ifade kullanmıştır; ‘Yargı bağımsız değil’. Siyasi rakiplerimiz seçim sandıklarında karşımızda duramayacaklarını anlamış olmalılar ki böyle bir yola başvurdular. Bunları söyleyen kişi, 24 yıl sonra daha hukuksuz bir mahkeme kararını savunuyor ve ‘Siyasi değil’ diyor. Allah kimseyi kendi yaşadığı haksızlığı koltuk sevdası için başkalarına yaşatacak hale düşürmesin.”