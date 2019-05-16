CHP’li Tanal: Terör örgütü makamıma kadar girebiliyormuş

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM’de Meclis çalışanını rehin almak isterken etkisiz hale getirilen DHKP-C terör örgütü mensubu biri kadın 2 kişi ile ilgili, “TBMM’ye ziyaretçi olarak gelen bir kişi, kesici ve delici aletlerle nasıl içeri girebiliyor?

Atatürk tişörtüyle vatandaş Meclis’e giremezken, demek ki terör örgütü üyeleri ve terör örgütü bağlantısı olan şahıslar, kesici ve delici aletle makamıma kadar girebiliyormuş” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP milletvekilleriyle birlikte Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, dün kendisini ziyaret etmek istediğini söyleyerek TBMM’ye gelen ve Meclis çalışanını rehin almak isteyen 2 kişinin etkisiz hale getirilmesi ve ardından yaşananları değerlendirdi. Mahmut Tanal, Meclis çatısı altında yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu belirterek, söz konusu şahısları kesinlikle tanımadığını, halkın sorunlarıyla ilgilendiğini ve bunları Meclis’e taşıdığını söyledi. Tanal, tanınan bir milletvekili olduğunu ve çok sayıda ziyaretçisi olduğunu söyledi. Tanal, ziyaretçilerin kimliğini, kimlerle bağlantısı olduğunu sorgulamak gibi bir görevi ve yetkisi olmadığını, GBT sorgulamasını girişte polislerin yapması gerektiğini kaydetti. Mahmut Tanal, polislerin GBT sorgulaması sonucunda, şahısların terör örgütleriyle bağlantılarını tespit edip kendisini uyarmaları gerektiğini; ancak bunun yapılmadığını söyleyerek, makamına sadece Mulla Zincir isimli erkek şahsın geldiğini, kadının gelmediğini vurguladı.

‘ASIL HEDEF BENDİM’

Tanal, Mulla Zincir’in Fransa’dan geldiğini, yurt dışına çıkış yasağı olduğunu ve bu sorunun çözümünde nasıl bir yol izlemesi gerektiğini sorduğunda, hukukçuya gitmesi gerektiğini söylediğini belirtti. Şahsın odasından kalkmak istemediğine işaret eden Mahmut Tanal “Belki burada fırsat bulamadı. Burada bence asıl hedef bendim. Nasıl ki DHKP-C terör örgütü mensupları, İstanbul Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı adliyedeki odasında alçakça şehit etmişti. Erkek şahıs fırsat kollayıp beni rehin almak istemiş olabilir. Çünkü odam çok kalabalıktı. O kalabalıkta bu fırsatı bulamamış da olabilir. Hatta danışmanlarımdan bir tanesi avukattır. Aynı zamanda avukat sorunlarıyla ilgili gelen 3 tane avukat vardı odamda. Tutulan kayıtlara göre, Mulla Zincir isimli şahsın benden sonra Meclis’ten çıkış saati 12.30’dadır. Saat 14.50’de Mulla Zincir isimli şahıs, Eylem Yücel isimli kadın şüpheliyle birlikte Meclis’te saldırı eylemini gerçekleştiriyor. Benden gittikten sonra, Meclis’ten çıkış yaptıktan sonra benim insanların davranışlarını, hallerini hareketlerini, eylemlerini kontrol edebilme şansım yok ki. Benim böyle bir görevim de yok, sorumluluğum da yok” dedi.

‘TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİ MAKAMIMA KADAR GİREBİLİYORMUŞ’

Mahmut Tanal, şahsın saldırıyı gerçekleştirdiği ikinci gelişinin kendisiyle irtibatlandırılmasını anlayamadığını söyleyerek, “Burada güvenlik zafiyeti var aslında. Güvenlik açığının üzerinde kimse durmuyor. TBMM’ye ziyaretçi olarak gelen bir kişi, kesici ve delici aletlerle nasıl içeri girebiliyor? Güvenlik görevlilerinin işi ne peki? Ziyaretçi Kabul Salonu’nda banko sıralarına gelene kadar iki güvenlik kapısı var. İki kapı da X-Ray cihazlarıyla, yüz tanıma sistemleriyle donatılmış. Birinci kontrol noktasından geçiyor, her nasılsa fark edilmiyor. İkinci kapıda da fark edilmiyor, kimse şüphelenmiyor ve makamıma kadar çıkıyor. Yine ziyaretçi kabul salonundan Halkla İlişkiler binasına girerken kapıda polisler bekliyor. Şüphelendikleri şahısları durdurup kimlik sorgulaması yapabiliyorlar, üst araması gerçekleştirebiliyorlar. Atatürk tişörtüyle vatandaş Meclis’e giremezken, demek ki terör örgütü üyeleri ve terör örgütü bağlantısı olan şahıslar, kesici ve delici aletle makamıma kadar girebiliyormuş. ‘Mahmut Tanal izin verdi’ diye yazarak şahsımı bu menfur saldırının sorumlusu olarak göstermeye çalışıyorlar. Oysaki bu hadisede bir mağdur varsa o da ben ve yaralanan polis kardeşimiz ile rehin alınmaya çalışılan personeldir” dedi.

‘KİMİN SAKINCALI OLUP OLMADIĞINI BİLEMEYİZ’

Hiçbir milletvekilinin, Meclis’e ziyaretçilerin girişine izin verme yetkisi olmadığına dikkat çeken Tanal, “Danışman arkadaşlarımız sadece randevu isteyenleri, TC kimlik numaraları ve isimleriyle birlikte sisteme bildirir, yani talepte bulunur. Meclis idaresi, bu talebi onaylama veya reddetme yetkisine sahiptir. Yani yasaklı olan kişilerin, terör örgütü üyelerinin alınmaması gerekiyor. Kimin girişinin sakıncalı olup olmadığını, kimin terör örgütü üyesi olup olmadığını biz milletvekilleri bilemeyiz. Bunu GBT sorgulamasını yapan emniyet yetkilileri ve Meclis idaresi tespit edip ona göre izin verir ya da vermez, Meclis’e girişini onaylar veya yasaklar.”

‘BUGÜN HAYATTA OLMAYABİLİRDİM’

Mahmut Tanal, Meclis’teki odasında DHKP- C’li terörist tarafından odasında şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın Türk bayraklı fotoğrafının yer aldığını anımsatarak, “Benim Yargı Şehidimiz Mehmet Selim Kiraz’ı katleden terör örgütünün mensuplarıyla buluşmam, görüşmem, hele ki bunun Meclis çatısı altında yapıldığı iddiası akla, mantığa sığmaz. Kadın şahıs, polislerce içeri alınmıyor, erkek şahıs içeri alınıyor. Mulla Zincir isimli şahsın makamıma giriş-çıkışı toplam 15 dakikadır. Oysa kayıtlarda kapı giriş saati 11.09’dur, kapı çıkış saati 12.30’dur. Erkek şahıs kalan süre zarfında Meclis’te nereleri dolaştı? Benden sonra kimlerle görüştü? Olayın iç yüzü hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şekilde aydınlatılmalıdır. DHKP- C terör örgütü bağlantılı erkek şüpheli, odama kadar kesici-delici aletle mi geldi? Burada asıl hedef Mahmut Tanal’dı. Hedef seçildiğimi düşünüyorum. Fırsat bulamadılar. Makam odamın içerisi çok kalabalık olmasaydı bugün hayatta olmayabilirdim. Şahsın hareketleri tuhafıma gitti. Odama diğer ziyaretçileri, danışmanlarımı almamış olsaydım ve kapıyı kapatmış olsaydım iş bitmişti bence. İkinci şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz vakası yaşanabilirdi. Erkek şahıs, yanında getirdiği kesici ve delici aletle beni rehin alabilir, saldırabilirdi” diye konuştu.

‘İLKİNDE HEDEF KILIÇDAROĞLU, İKİNCİSİNDE BENDİM’

Mahmut Tanal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’taki şehit cenazesinde saldırıya uğradığı olayı hatırlatarak, “Dünkü hadise Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’ta şehit cenazesinde linç girişimine maruz kalmasının, partimize yönelik kumpasın ikinci ayağıdır. İlkinde hedef Kemal Kılıçdaroğlu’ydu, ikincisinde hedef Mahmut Tanal’dı. Bu yıldırma politikasıdır. Bu kirli olay üzerinden kumpas kuruluyor. Burada kim kirli hesap içerisine girmişse amaçlarına ulaşamayacaklardır. Çünkü benim alnım ak, vicdanım da rahattır. 23 Haziran İstanbul seçimlerine doğru yol alırken herkesin azami hassasiyet gösterip sorumlu davranması lazım. Provokasyonlarla bu süreci sabote etmek isteyenler, seçmene yönelik algı operasyonları başlatanlar çıkacaktır. Bu hadise nedeniyle bir kez daha üzerine basa basa vurguluyorum ki, Mahmut Tanal olarak her türlü terör eylemini, girişimini, saldırısını lanetliyorum. Ayrım yapmaksızın tüm terör örgütlerini lanetliyorum. Terörle bir yere varılamaz. Terör insan hakları düşmanıdır, hukuk devleti düşmanıdır, demokrasi düşmanıdır, milli birlik ve beraberliğimizin, dayanışmanın, kardeşliğin düşmanıdır. Algı operasyonlarıyla bizi terör örgütleriyle yan yana getirmek isteyenleri de kınıyorum, bu mübarek ramazan ayında onları Allah’a havale ediyorum” diye konuştu.