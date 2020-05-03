CHP Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Fikret ŞAHİN, Covid-19 salgınıyla mücadelede incelenen bazı ölüm raporlarında vakaların önemli bir kısmının Covid-19’a işaret etmesine rağmen vakaların kayıt altına alınmadığı konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.



Covid-19 şüphesiyle hastaneye başvuran hastaların bazılarının bilgisayarlı tomografi veya klinik bulgularının hastalığı desteklediği halde yaşamlarını yitirdikleri zaman kayıtlara Covid-19 olarak geçmediğini iddia eden Balıkesir Milletvekili Fikret ŞAHİN; ‘’ Ülkemizde kayıtlara geçecek şekilde Covid-19 tanısı koymak için PCR testinin pozitif çıkması gerekmekte. Oysa PCR testi ilk haftada hastaların sadece %67’inde, ikinci haftada %54’ünde, ikinci haftadan sonra vakaların sadece %45’inde pozitif sonuç vermektedir. Buradan klinik olarak, hastaların sadece yarısında PCR testinin pozitif olduğu sonucunu çıkartabiliriz.

PCR testi negatif çıkan fakat şikâyetleri devam eden hastaların bilgisayarlı tomografi ve laboratuvar bulgularının hastalığa işaret etmesi sonucu ise bu hastalara bakanlığın önerdiği Covid-19 tedavisi uygulanmaktadır. Fakat bu hastaların sonuçları negatif çıktığından, resmi kayıtlara Covid-19 olarak geçmemektedir.

Hatta vefat ettiklerinde ise vefat raporlarına ‘’bulaşıcı olmayan hastalık / doğal ölüm’’ yazılmaktadır. PCR testi negatif olsa dahi klinik, röntgen ve laboratuvar bulguları Covid-19 ile uyumlu olan, gerek hastanede gerekse evinde Covid-19 tedavisi alan hastaların sayılarının bilinmesi bize bir anlamda gerçek hasta sayısını daha doğru verecektir.’’ ifadelerini kullandı.



Sağlık Bakanlığı’nın vakalarla ilgili yaptığı açıklamalara salgının ilk günlerinden itibaren meslek örgütleri, bilim insanları ve kamuoyunun şüpheyle yaklaştığını vurgulan Milletvekili ŞAHİN, toplum sağlığını derinden etkileyen böylesine bir dönemde yetkililer tarafından açıklanan bilgilerin güvenilirliğinin ve şeffaflığının hayati olduğunu ve salgınla mücadelede en önemli basamağı oluşturduğunu belirtti. Şahin soru önergesinde Sağlık Bakanlığı’na şu soruları yöneltti;



Türkiye’de Covid-19 teşhisinin ilk kez konulduğu 10 Mart 2020 tarihinden itibaren itibaren hastanelerin yoğun bakım ve servislerinde bakanlığın Covid-19 tedavisi için önerdiği ‘’Oseltamivir 75 mg tb ve Hidroksiklorokin 200 mg tb’’ tedavisinin uygulandığı hasta sayısı kaçtır?

Bu tedavinin uygulandığı vakaların kaç tanesinde vefat gerçekleşmiştir?

Vefat gerçekleşen vakaların arasından kesin Covid-19 teşhisi konan hasta sayısı kaçtır?