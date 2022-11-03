CHP’li Roman Vekil’den Bakan Derya Yanık’a Tepki!”

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Türkiye’nin ilk Roman Milletvekili CHP’li Özcan Purçu, Bakan Derya Yanık’ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Roman vatandaşlara yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık’ın Roman vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü ifadesine ilişkin açıklama yapan Purçu; 2016 yılından bu yana ortaya konan strateji ve eylem planlarının sadece evraklardan ibaret olduğunu belirtti.

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CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu hazırlandığı belirtilen Roman vatandaşlara yönelik eylem planına ilişkin; “2016-2021 Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Planı ve Eylem Planından ne gördük ki 2022-2025 Planından ne bekleyelim?” dedi.

SODAM Açmak Yükümlülük mü Yük mü?

Özcan Purçu; bütçede Roman vatandaşlara yönelik Sayın Bakan’ın yaptığı açıklamalara karşı şu değerlendirmelerde bulundu:

“Roman vatandaşların yoğunlukla yaşadıkları bölgelerde 2016’dan 2021’e kadar açılmış SODAM sayısı 47dir. Bakanlık ise bunu 2023 sonunda 116’ya çıkarmayı planladığını söylüyor. 5 yıl içinde 47 tane ve seçime bir yıl kala 69 tane açılması vaadi veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Roman vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmeyi seçim döneminin yaklaşmasına kadar yükümlülük değil de yük olarak mı görüyor? Ayrıca milyonlarca Roman vatandaşın olduğu ülkemizde 47 adet SODAM kime, neye yetecek?

Kaç kişi Destek Aldı? Bütçe Ne?

Bakanlığın açıklamalarında da görebileceğiniz üzere sosyal konut, genç ofisler, roman kadın kooperatifleri, kültür sanat etkinlikleri ve birçok benzeri vaatte bulunuluyor. Lakin bu vaatlerle kaç kişiye ulaşılmak istendiği ya da bütçenin ne olduğu açıklanmıyor. 2016-2021 arası çalışmada destek alan kişi sayısı belirtilmediği gibi yeni projedeki hedef kişi sayısından da bahsedilmiyor. 2016-2021 yılı eylem planında ne yapıldı; kaç roman vatandaşa ulaşıldı, İzleme Kurulu toplandı mı; toplandı ise ne kararlar alındı bilmiyoruz.