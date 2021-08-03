CHP’li Öztrak: Milletin cüzdanında hissettiği yangın çok daha büyük

ANKARA, (CHP)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Merkez Bankası’nın politika faizi yüzde 19. Gerçekleşen enflasyon yüzde 18,95. Ne tesadüf ki Merkez Bankası virgül farkıyla faiz artırmaktan kurtuldu. Ama milletin cüzdanında hissettiği yangın çok daha büyük” dedi.

CHP’li Öztrak, Twitter hesabından, bugün açıklanan temmuz ayı enflasyon verileriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Öztrak, temmuzda enflasyon rakamlarında pek çok rekor kırıldığını belirterek, “Temmuz’da tüketici enflasyonu yüzde 1,8 ile tüm temmuz aylarının en yüksek enflasyonu oldu. Yine bu yılın ilk yedi ayında gerçekleşen tüketici enflasyonu yüzde 10,41 ile mevcut seride en yüksek seviyeye sıçradı. 7 ayda gerçekleşen enflasyon, tüm yıl için belirlenen enflasyon hedefinin iki katından fazla” dedi.

Öztrak, 12 aylık tüketici enflasyonun ise yüzde 18,95 ile son 27 ayın zirvesine çıktığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Merkez Bankası’nın politika faizi yüzde 19. Gerçekleşen enflasyon yüzde 18,95. Merkez Bankası, ‘Politika faizi enflasyondan yüksek olacak’ diyordu. Ne tesadüf ki Merkez Bankası virgül farkıyla faiz artırmaktan kurtuldu. Ama milletin cüzdanında hissettiği yangın çok daha büyük. TÜİK ‘in rakamlarıyla bile son bir yılda, et yüzde 29,17, süt-peynir-yumurta yüzde 25,87, katı-sıvı yağlar yüzde 47,09, sebze yüzde 26,98, elektrik yüzde 29,15, gaz yüzde 19,78 zam gördü. Hükümet mutfaklardaki, cüzdanlardaki yangını söndürmek yerine algıyı yönetmeye uğraşıyor. Olan milletimize oluyor. Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Sandık, sandık, sandık.”

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