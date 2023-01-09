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CHP’li Öztrak: 30 Ocak’ı beklesinler

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Anlaşılan her türlü zorlamaya, meydan okumaya rağmen 6’lı Masa’nın bu disiplinli çalışmalarının yürüyor olması hükümetin başını rahatsız ediyor. ‘Bizimkisi onlardan daha iyi. Bizim protokolümüz de hazır’ söylemini tedavüle soktu. Ne diyelim; taklitler asıllarını yaşatır. 30 Ocak’ı beklesinler, ülkemizi karanlıktan aydınlığa nasıl çıkaracağımızı görsünler” dedi.

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CHP’li Öztrak, Türkiye’de işçi, memur, esnaf ve emekliden oluşan milyonlarca orta direk ailesinin büyük bir beslenme ve barınma krizi ile karşı karşıya olduğunu söyleyerek, “Bu iki kriz bir araya gelerek, mengene gibi milletimizi sıkıştırıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre, dünyada gıda fiyatları son bir yılda yüzde 1 gerilemiş. Aynı dönemde bizdeki gıda fiyatları yüzde 77 artmış. Bu da TÜİK marketlerindeki makyajlı etiketlere göre. Ne yazık ki bu kış çok kurak geçiyor. Ocak ayındayız ama ortada ne kar var ne de yağmur. Korkunç bir kuraklık kapıda ve tarım devriminin yaşandığı topraklarımızda yokluğun yanında, açlığı konuşuyoruz” dedi.

‘İSTANBUL’UN ADI SÜRGÜN YERİ’

Orta direğin ev ve araba sahibi olmasının yanı sıra kiralık konut bulmasının bile mesele olduğunu kaydeden Öztrak, “İstanbul Kadıköy’de bir mahalle muhtarı, ödeyebileceği kiraya oturacağı evi bulamamış, ‘Gerekirse çadır kurarım, mahallemi terk etmem’ diye feryat ediyor. İstanbul’da 120 metrekarelik bir evin kirası, 2018’de 1800 lirayken, 2022 sonunda 11 bin 280 lira. İstanbul’da kiralar 4 yılda 5 kattan fazla artmış. Kamu görevlileri, memurlar ‘Ya tayinim İstanbul’a çıkarsa?’ diye boşuna kara kara düşünmüyor. İstanbul’un adı sürgün yeri oldu. 120 metrekarelik evin kirası, 11 bin 280 lira. Asgari ücret ev kirasına bile yetmiyor. Daha fazla söze gerek var mı? Yine son 4 yılda, 120 metrekarelik ortalama bir evin kirası Ankara’da 960 liradan 5 bin 400 liraya, İzmir’de 1560 liradan 7 bin 800 liraya, Adana’da 840 liradan 4 bin 800 liraya çıkmış” diye konuştu.

‘YENİ BİR SUSURLUK SKANDALI’

Öztrak, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili de, kamuoyuna yansıyan gelişmeleri dikkatle izlediklerini belirterek, “32 kısım tekmili birden yeni bir Susurluk skandalını yaşıyoruz. Her konuda söyleyecek sözü olan sarayın atama İçişleri Bakanı sessiz kalmak yerine hangi fotoromanları çevirdiğini açıklasın. Bilhassa bu seçim öncesi sahnelenen oyunun önemli bir parçası da İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik haksız, hukuksuz siyasi operasyonlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza karşı yargıyı sopa olarak kullanarak İstanbullunun, milletin iradesinin arkasını dolanmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

‘TAKLİTLER ASLINI YAŞATIR’

6 siyasi partinin 30 Ocak’ta ‘Geçiş Süreci Yol Haritası ve Ortak Politikalar Metni’ni açıklayacağını hatırlatan Öztrak, “Anlaşılan her türlü zorlamaya, meydan okumaya rağmen 6’lı Masa’nın bu disiplinli çalışmalarının yürüyor olması hükümetin başını rahatsız ediyor. ‘Bizimkisi onlardan daha iyi. Bizim protokolümüz de hazır’ söylemini tedavüle soktu. Ne diyelim; taklitler asıllarını yaşatır. 30 Ocak’ı beklesinler, ülkemizi karanlıktan aydınlığa nasıl çıkaracağımızı görsünler” diye konuştu.

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, HDP’nin cumhurbaşkanı adaylığı için ‘Ortak adayda uzlaşabiliriz’ açıklamasıyla ilgili, “HDP de Meclis’te grubu bulunan bir partidir. Dolayısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan partilerin kendi içişlerini ilgilendiren kararlarla ilgili konuşmayı siyasi nezaket bakımından doğru bulmayız” dedi. (DHA)

Görüntü Dökümü:

– CHP’li Öztrak’ın açıklamaları

Haber: Elif ER/ANKARA, (DHA)-