CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genel Kurul’daki tartışması üzerinden kendisini eleştirenlere yine Meclis’ten yanıt verdi.

Özel, “‘Sınır ötesi operasyondan önce ordumuza bu yapılır mı?’ diyenlere, Sakarya Meydan Muharebesi’ne gidecek olan Atatürk’ün ilk Meclis’te hangi sözleri duyduğunu, hangi sözlere tahammül ettiğini, hangi sağlıklı müzakereleri yönettiğini ve Atatürk’ün demokrasi anlayışından nereye savrulduğumuzu hatırlatmayı borç bilirim” dedi.

2019 Mali yılı Bütçe görüşmelerinin son gününde CHP grubu yerine konuşan Özgür Özel, bütçe hakkının, monarşiye karşı büyük mücadelelerle elde edilmiş hak olduğunu belirterek, “Halk yerine millet tarafından seçilenlerin, vergiyi toplayacak sağ el ile yardımları dağıtacak, harcamaları yapacak şefkatli sol elin dengesini kendi vicdanlarında kurma ve bunu kağıda geçirmeleri demektir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik eleştirilerde bulunan CHP’li Özel, “Gensoruyu kaldıran, güvenoyunu kaldıran, bakana sözlü soruyu kaldıran ve ihtimal en önemlisi, Meclis onaylamasa da bütçenin bundan önceki senenin bütçe giderleri üstünden tekrar değerleme oranlarında artırılarak yürütme tarafından tekrar uygulanabilmesi yani bütçenin bir yıllığına bir kanunla verilmesi, bütçenin fiili bir güvenoyu olması ve bütçesi geçmeyen hükümetin parlamento, dolayısıyla millet desteğini kaybetmiş olduğu gerçeğinin, böylesine önemli bir kazanımın ve teftişimin elden yitirilmesinden bahsediyoruz” dedi.

Yeni sistemin, ortak kazanımları reddettiğini savunan Özel, “Burada temel sıkıntı, insanlık tarihinin ortak kazanımlarını reddeden, ortak kaidelerini hiçe sayan bakış açısıdır. Arşimet milattan önce 300 yılında, bundan 2 bin 300 sene önce fırlar ve suyun kaldırma kuvvetini keşfeder. O kuralı gözeten tekneler yapılır. O tekneler yüzer, o tekneler batmaz. Bu kuralı kimse tartışmaz” diye konuştu.

‘İLK MECLİS ÇOK SESLİYDİ’

CHP Grup Başkan Vekili Özel, ilk Meclis ile bugünkü Meclis’i kıyaslayarak, “İlk Meclis çok renkliydi, çok sesliydi, çok tahammüllüydü. İlk Meclis’te en çok eleştirilen kişilernden biri de bizatihi Atatürk’ün kendisiydi. Kendisine Başkomutanlık teklif edildiğinde ancak 3 aylığına kabul edip 3 ayda bir tekrar oylama talep eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Meclis’teki tartışmalarda ilk Meclis tutanaklarında en sert biçimde eleştirilmekteydi. Kendisi kurtarıcıydı, kendisi kurucuydu, kendisi milli kahramandı. Böyle sıfatları olmayan, bir partinin genel başkanı olan bir Cumhurbaşkanı’na, Atatürk’e yöneltilen eleştirilerin çok altındaki eleştirilerin şiddete varan karşı çıkışlarla bu salonda karşılandığını bir kenara kaydetmek lazım” dedi.

ATATÜRK’Ü ÖRNEK GÖSTERDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genel Kurul’daki tartışmasına da değinen CHP’li Özel, şunları söyledi:

“Geçmişte Genelkurmay Başkanlığı yapmış, bugün Milli Savunma Bakanlığı’nda olan birisine yalnızca bazı eleştiriler yöneltildiğinde bile ‘Sınır ötesi operasyondan önce ordumuza bu yapılır mı?’ diyenlere Sakarya Meydan Muharebesi’ne gidecek olan Atatürk’ün ilk Meclis’te hangi sözleri duyduğunu, hangi laflara tahammül ettiğini, hangi sıhhatli görüşmeleri yönettiğini ve Atatürk’ün demokrasi anlayışından nereye savrulduğumuzu hatırlatmayı bir borç bilirim. elbet büyük bir gerileme yaşıyoruz. Bu gerilemedeki en önemli kilometre taşlarından birisi şüphesiz 15 Temmuz darbe girişimi. Önlenmeyen, öngörülen ve neticelerinden faydalanılan bu darbeye biz ilk gün, ilk saniyeden itibaren karşı çıkmış olmanın, net davranış koymuş olmanın ve bu parlamentoya gelip seçilmiş hükümetin ardında yapılacak ilk demokratik seçimlere kadar ana muhalefet görevinde olduğumuzu ilk dakikalardan teyit ve tescil ettirmenin rahatlığıyla söylüyoruz.”

‘REST ÇEKTİNİZ, TESLİM OLDUNUZ’

CHP Grup Başkan Vekili Özel, 16 senelik AK Parti iktidarlarını, AK Parti’nin söylemleri üstünden eleştirerek, “Önce didiştiniz sonra rest çektiniz sonra karşı resti görür gibi yaptınız sonra da teslim oldunuz. Geçmişte çok övündüğünüz dikleşmeden dik durma sorununda önce dikleştiniz sonra da dik duramadınız. Türkiye’nin hariciye geleneğini terk ettiniz. Geleneksel dış politikayı ayaklar altına aldınız fakat esas ayaklar altına alınan Türkiye’nin haysiyeti oldu” dedi.