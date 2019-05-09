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9 Mayıs 2019
Ana Sayfa Politika Haberleri CHP'li Özel: Daha çok AK Parti, MHP ve HDP'li İmamoğlu'na oy verecek
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu, kendini HDP'li olarak tanımlayan seçmenden aldığı desteği 23 Haziran'da artırarak sürdürecek. 23 Haziran'da 31 Mart'tan daha çok AK Partili, MHP'li, HDP'li Ekrem İmamoğlu'na oy verecek" dedi.
Politika Haberleri

CHP’li Özel: Daha çok AK Parti, MHP ve HDP’li İmamoğlu’na oy verecek

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “31 Mart’ta Ekrem İmamoğlu, kendini HDP’li olarak tanımlayan seçmenden aldığı desteği 23 Haziran’da artırarak sürdürecek. 23 Haziran’da 31 Mart’tan daha çok AK Partili, MHP’li, HDP’li Ekrem İmamoğlu’na oy verecek” dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararını değerlendirdi. Özel, YSK’nın 7 üyesinin verdikleri kararla, “Biz cübbelerimizi astık, diplomalarımızı yaktık, vicdanlarımızı saraya kiraya verdik, sarayın emrine verdik” dediklerini savundu. Özel, “Kararın ne hukuken ne ahlaken ne vicdanen değerlendirilecek bir tarafı yok. Bu kararın kısa ve net özeti bu kişilerin hukukçu kimliklerinden sıyrıldıkları, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin işine gelen neyse o şekilde karar verdiklerini açıkça ifade ettiler” dedi.

YSK’nın kararının arkasında, 16 Nisan’da değiştirilen Anayasa olduğunu savunan Özel, “Yasamanın, yürütmenin, yargının bir kişinin kontrolüne sokulmuş olmasının sebebi var. O bir kişi ki hem İstanbul seçimlerini isteyen partinin genel başkanıdır hem YSK üzerinde, bütün hakimler, yargıçlar üzerinde belirleyici olan kişidir. Bütün kuvvetlerin tek elde toplandığı, o kişinin de bir partinin genel başkanı olduğu rejimin sonucudur bu karar” diye konuştu.

‘KİMSEYLE KAVGA ETMEYECEĞİZ’

Özel, İstanbul seçmeninin 23 Nisan’da bir karar vereceğini söyleyerek, “Patron kim? Hakimiyet kayıtsız şartsız kimin? Hakimiyet kayıtsız şartsız milletinse milletin verdiği oyun geçerli olması lazım. Biz sahada bir fokurdama görüyoruz. Bunu herkes ölçüyor. Seçmenin kendisini nasıl tanımladığı önemlidir.

Ona saygı duyuyoruz. Ancak biz İstanbul’da 16 milyon İstanbulluyu  Ekrem İmamoğlu’nun hizmet etmek için görev talep ettiği insanlar olarak görüyoruz. AK Partili’nin de MHP’linin de HDP’linin de oylarına talibiz. Birileri istiyor diye ne kimseye düşman olacağız ne kimseye mesafeli olacağız ne birileriyle kavga edip farklı yerde duracağız. Biz İstanbul’u çok seviyoruz. Ekrem İmamoğlu İstanbul’u, İstanbullular da İmamoğlu’nu çok sevdi. İstanbullular İmamoğlu’nu tanıdıkça sevdiler, bu süre zarfından daha da çok sevecekler. 31 Mart’ta İmamoğlu kendini HDP’li olarak tanımlayan seçmenden aldığı desteği 23 Haziran’da artırarak sürdürecek. 23 Haziran’da 31 Mart’tan daha çok AK Partili, MHP’li, HDP’li Ekrem İmamoğlu’na oy verecek” şeklinde konuştu.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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