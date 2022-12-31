CHP’Lİ NAZLIAKA’DAN “AKP’NİN 2022 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ”

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “AKP’nin 2022 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi” isimli raporu kamuoyuna açıkladı. Nazlıaka, “Kadın katillerinin iyi hal indirimleriyle ödüllendirildiği bir yılı daha geride bıraktık” dedi.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, partisinin hazırladığı “AKP’nin 2022 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi” isimli raporu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna açıkladı. Nazlıaka’nın açıklmasından öne çıkan kısımlar şöyle:

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OCAK: “KATİL VARDAR, ‘ŞAKALAŞIYORDUK’ DİYEREK ‘İYİ HAL’ İNDİRİMİ ALDI”

“Ocak ayında; en az 26 kadın cinayeti işlendi, 28 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.Üniversite öğrencisi Yağmur Önüt’ün katili Egemen Vardar, 6 yıl sonra tutuklandı. Fail, ‘şakalaşıyorduk’ diyerek ‘iyi hal’ indirimi aldı. Katil şakalaştıklarını iddia etse de Yağmur hayattan koparıldı. Danıştay Savcısı Elmas Mucukgil, İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı kararı ile çıkılmasının hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak kararın iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi.İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı: 2021 yılında çözülemeyen sadece bir cinayet olduğunu açıkladı. Oysa 2021 yılında gerçekleşen 217 şüpheli kadın ölümü ile ilgili etkin bir soruşturma yürütülmedi. Kadınlar hedef tahtasına konuldu. Şarkıcı Gülşen, sahne kıyafeti gerekçesiyle ‘ahlaksızlıkla’ suçlandı. Erdoğan, bir şarkı sözü nedeniyle Sezen Aksu’yu hedef gösterdi. Muhaliflere karşı hızla harekete geçen iktidar gücü, canice katledilen Şebnem Şirin için kılını bile kıpırdatmadı. İhbar vardı, gereği yapılmadı. Olay yerine gelen emniyet güçleri, misafir gibi kapıyı çalıp gitti. Görevi ihmal edenler takipsizlik kararıyla ödüllendirildi. Mahkeme, Şebnem’i 11 kere bıçaklayan katilin canavarca hisle hareket etmediğine karar verdi. Olan Şebnem’e ve ailesine oldu.

ŞUBAT: “OSMAN ÇALLI, İADE EDİLDİĞİ TÜRKİYE’DE SERBEST BIRAKILDI”

Şubat ayında, en az 23 kadın cinayeti işlendi, 21 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Belçika’da 4 kadını öldürüp, 2 kişiyi de ağır yaraladığı gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkûm edilen Osman Çallı, cezasının geri kalanını çekmek için iade edildiği Türkiye’de serbest bırakıldı. 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ün ölümünün ardından görev ihmalleri açığa çıktı. Sıla kendisini ısrarlı takip eden Hüseyin Can Gökçek tarafından vahşice öldürüldü. Oysa koruma kararı vardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ‘fail tutuklanmıştı, şikayet geri çekilmişti’ gibi gerekçeler uydurdu. Sorarım siz hangi bahane, bir çocuğun Sıla’nın hayatından daha anlamlı olabilir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadın cinayetlerinin yüzde 8’inin koruma kararı altında işlendiğini itiraf etti. Sonra da ‘Koruma kararı varsa devletin gerekli mekanizmayı oluşturması lazım’ dedi. Soruyoruz: peki 20 yıldır ne yaptınız? Hükümet sadece gerçeği manipüle etmekle meşgul oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘2017’de kadın cinayeti sayısı 353’tü, bu sürekli azaldı’ dedi. Öldürülen kadınların sayı değil; anne, arkadaş, kız kardeş, evlat olduğunu haykırdık. Kaldı ki kadın örgütlerinin verilerine göre 2017’de işlenen cinayet 353 değil, 409’du… 409 kadın hayattan koparılmıştı.

MART: “19 YILDIR YAPILAN GECE YÜRÜYÜŞÜ YASAKLANDI”

Mart ayında, en az 24 kadın cinayeti işlendi, 19 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ülkemizde 19 yıldır yapılan gece yürüyüşü yasaklandı. TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz ‘ı evlilik teklifini reddettiği gerekçesiyle öldüren Orhan Munis’in yargılandığı davada Yargıtay, ‘evlilik teklifi kabul edilseydi fail cinayeti işlemeyebilirdi’ diyerek faile ceza indirimi verilmesini haklı buldu. Gaziantep’te 13 Ağustos 2020’de yüksekten düşerek şüpheli bir şekilde ölen 17 yaşındaki Duygu Delen davasında tek şüpheli sanık Mehmet Kaplan beraat etti. Gazeteci Sedef Kabaş 49 gün tutuklu kaldı ve yargılandı.

NİSAN: “KCDP’YE KAPATMA DAVASI AÇILDI”

Nisan ayında, en az 24 kadın cinayeti işlendi, 16 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na hiçbir somut delil olmaksızın kapatma davası açıldı. Danıştay 10. Dairesi’nde Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan dava esastan görüldü. Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadınlar duruşma salonunu hınca hınç doldurdu. Sözleşmeden çekilmenin, Anayasa’ya açıkça aykırı olduğunu defalarca dile getirdik. Danıştay Savcısı da düzenlemenin hukuka aykırı olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptalini istedi. Aydın’da sendikalı 3 kadın öğretmen, İstanbul Sözleşmesi eylemine katıldıkları gerekçesiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sürgün edildi.

MAYIS: “KADIN SANATÇILARA YÖNELİK YASAKLAR SÜRDÜ”

Mayıs ayında, en az 35 kadın cinayeti işlendi, 16 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Kadın sanatçılara yönelik yasaklar sürdü. Melek Mosso’nun, Aynur Doğan’ın, Ece Seçkin’in konserleri iptal edildi. Oyuncu Melis Sezen kıyafeti nedeniyle hedef gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınlara ‘sürtük’ dedi. Cinsel saldırıya uğradığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan ve bir hafta sonra canına kıyan Eda Nur Kaplan davasında iki sanık hakkında beraat kararı verildi. 18 yaşında yaşamaktan vazgeçen Eda, ‘Hakkımı yerde bırakmayın’ demişti. Adalet mücadelesinin peşini bırakmayacağız. Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Hüseyin Uysal, kadınların kıyafetlerini hedef alarak ‘Bu teşhir, beden görseli satma değil mi?’ dedi. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Öte yandan AKP Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Uysal’ı ziyaret etti.

HAZİRAN: “İSTANBUL SÖZLEŞMESİ DURUŞMALARINA YÜZLERCE KADIN KATILDI”

Haziran ayında; en az 31 kadın cinayeti işlendi, 22 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davaların 7, 14 ve 23 Haziran’daki duruşmalarına Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce kadın katıldı. ‘Bu yanlıştan dönün!’ dedik. Tüm duruşmalarda Danıştay Savcıları fesih işleminin iptaline karar verilmesini istedi.

TEMMUZ: “DANIŞTAY, İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ İSTEMİNİ REDDETTİ”

Temmuz ayında, en az 24 kadın cinayeti işlendi, 20 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının iptali istemini 2’ye karşı 3 oyla reddetti. AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 1. Hukuk Müşaviri iken Danıştay’a atanan Lütfiye Akbulut ise bu atamanın hakkını verdi ve fesihten yana oy kullandı. Karşı oy kullanan üyeler, ‘Anayasa’nın 7’inci maddesinde yasama yetkisinin Meclis’e ait olduğunu ve devredilmesinin mümkün olmadığını’ açıkça belirtti.

AĞUSTOS: “16 YAŞINDAKİ BEYZA, KORUMA KARARINA RAĞMEN HAYATTAN KOPARILDI”

Ağustos ayında, en az 33 kadın cinayeti işlendi,15 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Beyza Doğan daha önce 5 kez kaçırıldığı Selim Tekin tarafından öldürüldü. 16 yaşındaki Beyza, koruma kararına rağmen hayattan koparıldı. Fail 35 kez şikâyet edilmişti. Neden gereği yapılmadı? Fail 2018 yılında da 15 yaşındaki Ş.Ü.’yü istismar etmişti. Ş.Ü: ‘Eğer benim dava sürecimde tutuklu yargılansaydı

Beyza hayatta olacaktı’ dedi. Ezgi Zerkin boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Deniz Özarslan tarafından öldürüldü. Ezgi ve ailesi de tıpkı Beyza Doğan gibi defalarca şikayette bulunmuştu. Bu katil de daha önce 2 kadını silahla tehdit etmekten ceza almıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘2021’in ilk yedi ayında maalesef 166 olan kadın cinayeti, 2022’nin ilk yedi ayında 158 oldu’ diyerek gerçekleri çarpıtmaya devam etti. Soylu, şüpheli kadın ölümlerinden ise hiç söz etmedi.

Eylül ayında; en az 26 kadın cinayeti işlendi, 19 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Soylu yine veri açıkladı! Kadın cinayetlerinin yüzde 7 azaldığını iddia etti. Oysaki yılın 8 ayında 221 kadın katledilmiştir. Yani ortada bir övünç değil, utanç tablosu var.

Ekim ayında, en az 34 kadın cinayeti işlendi, 26 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu: ‘Kadınların kılığına kıyafetine karışmayın’ diyerek partimizin kanun teklifini kamuoyuyla paylaştı. Hemen ardından, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in ifadesiyle ‘tereciye tere sattığımız’ iddia edilerek AKP tarafından Meclis’e Anayasa değişikliğini öngören bir teklif sundu. Bir kez daha AKP’nin kadınları inançlı inançsız, başörtülü başörtüsüz diye ikiye ayırdığı açığa çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşi vefat eden kadınlara konut desteği vereceklerini açıkladı. Şartları ne mi? En az 3 çocuğu olacak. Yani Erdoğan’ın üç çocuk ısrarına uyanlara destek verilecek!

Kasım ayında, en az 30 kadın cinayeti işlendi, 20 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. ‘Devlet okullarında okuyan çocuklara sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verilmesi amacıyla’ Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde sokağa çıkan kadınlara yine polis şiddeti uygulandı. BM Nüfus Fonu ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nın raporu açıklandı. Rapora göre, her 3 kadın ve kız çocuğundan 1’i şiddete maruz kalıyor. Her 5 çocuktan biri çocuk yaşta evlendiriliyor. Erken yaşta ve zorla evlendirilen her 3 kız çocuğundan biri yine çocuk yaşta anne oluyor.

ARALIK: “ESKİŞEHİR’DE 6 YAŞINDA BİR ÇOCUK YETERSİZ BESLENMEDEN ÖLDÜ”

Aralık ayında, en az 15 kadın cinayeti işlendi, 6 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Bir tarikat şeyhinin, 6 yaşındaki kızını adeta eşya gibi bir müridine ‘verdiği’ ve 14 yaşında imam nikahıyla zorla evlendirdiği kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü. Yaşanan bu skandal karşısında ülke ayağa kalktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise çıktı, ‘Bunlar son derece insani ve her zeminde, her toplumda karşılaşılabilecek meseleler’ diyerek istismarı meşrulaştırmaya çalıştı. Yetmedi, ‘Çocuğa yönelik istismar vakaları siyasetin konusu değildir’ dedi. Eskişehir’de 6 yaşında bir çocuk yetersiz beslenmeden öldü.

2022 yılında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun verilerine göre; 228’i şüpheli olmak üzere en az 553 kız kardeşimiz hayattan koparıldı. AKP iktidarı 20 yıldır olduğu gibi yine istismarcılardan ve kadın katillerinden yana saf tuttu. İstismarcıların aklanmaya çalışıldığı, kadın katillerinin iyi hal indirimleriyle ödüllendirildiği bir yılı daha geride bıraktık. Fakat bize reva görülen düzene boyun eğmedik.”