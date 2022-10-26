CHP’li Nazlıaka: Cumhuriyet devrimlerinin en önemlilerinden biri kadınların siyasi haklarına kavuşması

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Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)- CHP Parti Meclisi Üyesi (PMA) ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “Cumhuriyet devrimlerinin en önemlilerinden birinin kadınların siyasi haklarına kavuşmasıdır” dedi.

Aylin Nazlıaka, beraberindeki Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Armağan Akyüz ile birlikte Batman’a geldi. Burada Nazlıaka’ya CHP Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı Canan Tanış, Siirt Kadın Kolları Başkanı Nevruz Bilek, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Batman Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Tekin ve Batman il teşkilatı eşlik etti. Nazlıaka ilk olarak parti binasında yeni katılım sağlayan partililere rozet taktı. Burada konuşan Nazlıaka, bugün 81 il ve 973 ilçe kadın kolları başkanları tarafından eş zamanlı basın açıklaması yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Cumhuriyet devrimlerinin en önemlilerinden birinin kadınların siyasi haklarına kavuşmasıdır. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, 89 yıl önce bugün Köy Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır. Böylece, kadınlar köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlıklarda seçme ve seçilme hakkını kazanmıştır. Başta ebedi liderimiz Atatürk olmak üzere, eşitlik mücadelesine katkı sunan herkesi saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Bizler, hep ülkemizdeki kadınların birçok gelişmiş ülkeden önce seçme ve seçilme hakkını kazanmış olmasıyla gurur duyduk. 3 Nisan 1930’da belediyelerde, 26 Ekim 1933’te köy ihtiyar heyetlerinde ve muhtarlıklarda, 5 Aralık 1934’te parlamentoda seçme ve seçilme hakkına sahip olduk. Kadınların seçme ve seçilme hakkına sahip olmasının üzerinden 89 yıl geçmesine rağmen, eşitlik adına kat edilmesi gereken çok mesafe var. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerin sonuçlarına göre, Türkiye’de toplam 50 bin 217 muhtarın seçildiğini, bu muhtarların sadece yüzde 2’sinin kadınlar”

Konuşmaların ardından Nazlıaka ve beraberindekiler esnaf ziyareti yaptı. (DHA)

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