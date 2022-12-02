CHP’li ilçe başkanına sopalı saldırı

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Yücel BULUT/ GAZİPAŞA, (DHA)- ANTALYA’nın Gazipaşa İlçe Başkanı CHP’li Yavuz Demir, maskeli 2 kişi tarafından sopalarla darbedildi. Yaralanan Demir hastanede tedaviye alınırken, şüpheliler aranıyor.

Olay, saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Cebeli tepesinde bulunan bir restoran önünde meydana geldi. Gazipaşa CHP İlçe Başkanı Yavuz Demir restorana akşam yemeği yemek için gitti. Restoran önüne aracını park edip indiği sırada maskeli eli sopalı 2 kişi tarafından darbedildi. Olayda vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Demir, Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan kimliği belirsiz 2 maskeli kişi için polis ekipleri arama çalışması başlattı. Hastanede tedavisi devam eden Yavuz Demir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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