CHP’Lİ EMECAN: YOKSULLUĞUN BÜTÜN YÜKÜ KADININ SIRTINDA

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CHP İstanbul Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Emine Gülizar Emecan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında konuştu.

Kadınların ekonomi açısından da çektiği sıkıntıları dile getiren Emecan, “Yoksulluğun bütün yükü kadınların sırtına yıkılıyor. Sosyal yardım hak sahiplerinin yüzde 65’ini kadınlar oluşturuyor. Bütün sorumluluk kadınların sırtında. Özellikle de evde bakım verme sorumluluğunun kadına kalmasının sonucunda aslında bunlar yaşanıyor. Ailenin yanında, hep bir kadının güçlendirilmesinden bahsediyorsunuz ya; acaba gerçekten öyle mi oluyor?” dedi.

Partisinin kadınlar üzerine çalışmalarından bahseden Emecan, “Bizim bir projemiz olan “Aile Destekleri” projesinde, evde bakım desteği vermek zorunda kalan kadınların sigortasını devlet olarak biz ödeyeceğiz, onlara sadece ücret vermeyeceğiz. Kadınlara evde bakım desteği vermekten ziyade, devlet olarak yaşlısına, engellisine daha fazla hizmet verebilen, bakım sunabilen bir devlet hâline geleceğiz” diyerek bütçede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Kadının Güçlendirilmesi Programı’na ayırdığı 1 milyar 76 milyon lira payın yetersiz olduğunu da vurguladı.