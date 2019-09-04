Uzayda konaklama ve tatil yapma fikri artık hayal olmaktan çıkabilir. 400 kişinin konaklayabileceği, mutfak, restoran ve sinemalarının da olacağı uzaydaki ilk ticari otelin 2025 yılında hizmete açılması bekleniyor.
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, bu yıl 22’ncisini düzenlediği ‘Uluslararası İnsan Hakları Akademisi Yaz Çalıştayı’ kapsamında Avrupa üniversitelerinin seçkin hukukçularını Çeşme’de bir araya getirecek.
Sosyal medya fenomenleri, oyuncu ve şarkıcılar, geçtiğimiz gün eski eşi tarafından çocuğunun yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un ölümüyle ilgili sessiz kalmayarak sosyal medya hesaplarından sitem etti.
ANTALYA'da 4,5 yaşında teşhisi konulan, 14 yaşında tekerlekli sandalyeye mahkum olan futbol sevdalısı DMD kas hastası Tugay Tokat'ın (21) en büyük hayali, fırsat verilmesi halinde futbol yorumcusu olmak.
Gün geçmiyor ki yurdun birçok yerinden, insanlığın yüzkarası olan kişilerin hayatlarını kararttığı çocuklar olmasın. Bunlara gereken toplumsal tepki verilmezse, kanıksanırsa, yanlışlar doğru gibi görülmeye başlanırsa, o çocuklar için gelecek diye bir şeyden söz edilemez.
Finansal tablolar analizi yapan muhasebecilerin kullandığı
bir tabirdir, ‘’sabunlama’’ veya makyajlama’’ bu tabir, kötü olan bilanço,
nakit akışı ve gelir-gider tablolarında rakamlarla oynayarak, kötü...
Uzayda konaklama ve tatil yapma fikri artık hayal olmaktan çıkabilir. 400 kişinin konaklayabileceği, mutfak, restoran ve sinemalarının da olacağı uzaydaki ilk ticari otelin 2025 yılında hizmete açılması bekleniyor.
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, bu yıl 22’ncisini düzenlediği ‘Uluslararası İnsan Hakları Akademisi Yaz Çalıştayı’ kapsamında Avrupa üniversitelerinin seçkin hukukçularını Çeşme’de bir araya getirecek.