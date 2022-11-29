CHP’Lİ BÜLBÜL: ANAYASA PAKETİ REFORM NİTELİĞİNDE

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül açıklanan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği paketini değerlendirdi. 84 maddeden oluşan Anayasa paketinin reform niteliğinde olduğunu belirten Bülbül, korku iklimin ortadan kaldırılacağını söyledi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 84 maddeden oluşan Anayasa paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklanan paketin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Milletvekili Bülbül, “Türkiye’de birbirinden farklı siyasi görüşlere sahip 6 siyasi partinin genel başkanları 28 Şubat 2022’de yayınlamış oldukları Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metninden sonra vatandaşın bize somut belgeler ortaya koyun çağrılarına karşı oluşturulan komisyonlar somut bir anayasa değişikliği önerisinde, tespitinde bulundu. Bu çok önemli bir reform niteliğinde bir tespit, bu anayasa değişikliği tespitinde maddelere baktığımız zaman 82 anayasası bugüne kadar 21 kere değiştirilmiş. 21 kere değiştirilmiş ama öncelikler bir kenara itilmiş güvenliğe yönelik değişiklikler yapılmış. Yani özgürlük ve güvenlik arasındaki tercihlerle güvenlik göz önüne alınmış. Esas özgürlüğün hak ve hürriyetin uygulandığı vatandaşın hak ve özgürlükleri kullandığı bir toplumda da güvenlik açısından da sorunlar çözülebilir. Bu çerçevede en önemli maddelerden birisi hürriyetler, kural ve hürriyetlerin sınırlandırılması istisnalar deniliyor madde de, yani önemli bir madde artık burada ödev kaldırılıyor temel hak özgürlükler maddesi getiriliyor.” dedi.

KORKU İKLİMİ ORTADAN KALKACAK

Anayasa değişikli paketinin partilerin uzlaşma kültürünün yansıması olduğunu ifade eden Bülbül, “Reform niteliğindeki 84 maddelik değişikli özgürlükleri öne alıyor. Bağımsız ve tarafsız yargıyı ortaya koyarak, yasamayı güçlendiriyor. Yürütmenin artık tek kişinin elinden alındığı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen ucube sistemin bugün getirdiği fenalığı, kötülüğü ortadan kaldırıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Türkiye’de bir korku iklimi yaşanmaya başladı. Anayasa’da yazılan bir çok hak ve özgürlük sadece Anayasa’da yazılıydı ve vatandaşlar tarafından kullanılmıyordu. Sadece Anayasa değişikliği yapmak bu reformu ortaya koymak yeterli değil bir de bu hak özgürlüklerin kullanılabildiği bir iklimi oluşturmak lazım. İşte o iklim 6 siyasi partinin ortaya koyduğu uzlaşma kültürüne dayanan bir iklim yani korku iklimi değil vatandaşın ifade özgürlüğünü kullandığında cezaevine gideceği bir iklim değil. Bu çerçevede bugün büyük gün 6 siyasi parti uzlaşma kültürü ile beraber Türkiye’nin yol haritasını ortaya koydular. Artık yargı tarafsız olacak, bağımsız olacak. Artık yargının siyasallaşması ortadan kalkacak. Uygulamada da böyle olacak. Artık hesap sorulabilir aynı zamanda hak arama hürriyetine açılımlar sağlanıyor. “ şeklinde konuştu.

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