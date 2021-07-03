CHP’li başkanlar Antalya’da toplandı (3)

TRAMVAY TEST SÜRÜŞÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde Antalya’da bir araya gelen CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanından 10’u, 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nin Otogar-Müze etabının test sürüşüne katıldı. Belediye başkanları sabah saatlerinde yaptıkları toplantının ardından akşam saatlerinde yapımı devam eden ve kent içi toplu taşımada konfor ve hızlı ulaşım sağlayacak 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nin Otogar- Müze etabının test sürüşünde yer aldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP’li başkanlarla test sürüşünün yapılacağa noktaya geldi. Başkan Böcek, burada diğer başkanlara tramvay hakkında bilgiler verdikten sonra vatman koltuğuna geçerek test sürüşünü başlattı. Otogar’dan başlayan test sürüşü 7 kilometrelik sürüşle Konyaaltı Caddesi üzerinde yer alan Antalya Müzesi önünde son buldu.

’11 KİLOMETRESİNİ BİZ GÖREVE GELİNCE YAPTIK’

Sabah saatlerinde CHP’li Büyükşehir Belediye başkanlarıyla toplantı yaptıklarını kaydeden Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3. etap hafif raylı tramvay seferinin denemesini yaptıklarını söyledi. Böcek, “Burası 18 kilometre, baştan sona. Biz göreve geldikten sonra, yer altı da dahil olmak üzere 11 kilometresini yaptık. İnşallah sevgili Antalyalılara hayırlı olur. Emeği geçen bütün arkadaşlara ve öncesinde başlatan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Hep birlikte Antalya’mız için çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

‘HALKIMIZIN KULLANIMINA AÇACAĞIZ’

Kepez’in Antalya’nın en büyük ilçesi olduğunu ifade eden Böcek, “Tramvay şehrin her noktası için çok önemli. Burada nostalji tramvayıyla da birleştirdik. Bundan sonra hayırlısıyla da önümüzdeki günlerde test sürüşleri devam edecek. Test sürüşleri bitince de inşallah halkımızın kullanımına açacağız” diye konuştu.

‘BAŞKANLARIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM’

Tramvayın test sürüşünün diğer belediye başkanlarına da nasip olduğunu belirten Başkan Muhittin Böcek, “Bu sürüşte onlar da burada. Başkanlarımızı da çok teşekkür ederim” dedi.

Test sürüşünün ardından Başkan Böcek ve diğer CHP’li belediye başkanları Konyaaltı Varyant Seyir Terası’na yerleştirilen yaşayan çerçeveli fotoğraf çektirme noktasında hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkanların fotoğraf çekiminin ardından vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile de fotoğraf çektirdi.

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)

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