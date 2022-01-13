CHP’Lİ AKILLI’DAN “HASTANEMİ AÇIN PLATFORMU”NA DESTEK

“Hastanemi Açın Platformu” üyeleri, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması düzenledi.



Ankara’daki hastanelerin kapatılmaması için çağrı yapan “Hastanemi Açın Platformu” Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir araya geldi. Yapılan basın açıklamasına CHP Ankara Milletvekilleri, CHP Ankara İl Örgütü ve CHP Altındağ İlçe Örgütü ile de katılarak destek verdi.



“İNSANLAR RAHATÇA ULAŞABİLDİĞİ HATANELERE ULAŞAMAZ OLDU”



Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ise şunları söyledi:

“Şehrin içinde bulunan hastalar geçmişinden bugüne kadar insanların sağlığı için aktif haldelerdi ancak AKP iktidarı ile şehir hastanesi adı altında hastanelerimiz bir bir tek bir merkeze toplandı. Bununla beraber ise ulaşım sorunu boy gösterdi. İnsanlar rahatça ulaşılan, şehir dışından bile gelenlerin kolaylıkla gidebildiği hastanelere şimdi ulaşamaz hale getirildi. Şimdi iktidar, Başkentteki önemli 5 hastaneye daha gözünü dikti ve bu hastaneleri kapatmak için uğraşıyor. Bu hastaneleri insanlardan koparmayın, uzaklaştırmayın. İnsana fayda sağlayacak bu yapıları insanların ulaşamayacağı yerlere taşımayın. Bunu yaparak insanlara ihanet etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Bu yanlıştan bir an önce vazgeçin”

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