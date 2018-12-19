CHP’nin İstanbul için aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu pek tanınmıyor ama hiç de boş birine benzemiyor.

Gazeteci İpek Özbey’le röportajında söylediği şu sözler bana umut verdi:



“Bugün iktidar olan partinin iktidar olma biçimini küçümsemek siyasete gerçekçi ve ahlaklı bakmamak demektir. Bir mücadele var, halka, insana dokunuş var. Özellikle 90’lardaki sermayelerini çok önemsiyorum. Çünkü örgütlenmeyi, insana dokunuşu o yıllarda yaptılar.”

Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak sevilmesi ve ondan önceki müteahhitlik geçmişi de İmamoğlu’nun artıları olarak görünüyor.

Eski Trabzonspor yöneticisi olması, takımın basketbol şubesini kurması, özel loca alarak maçları izlemesi ise bazılarını hiç etkilemez ama Fenerbahçeli seçmende burukluk yaratabilir.

CHP’nin Ankara için aday gösterdiği Mansur Yavaş ise adaylığının açıklanmasının gecikmesi ve bu süreçte birçok spekülasyon yapılması nedeniyle yıpranmış bir isim olarak seçim sathi mailine çıkıyor.

Beypazarı’nda iki dönem MHP’nin belediye başkanı olarak görev yapması ve İYİ Parti’nin de kendisinde ısrarlı olması CHP’li seçmenin bir kısmının zihninde, “Yahu, koskoca parti yüzde yüz CHP’li bir aday bulamadı mı arkadaş!” sorusunu uyandırabilir.

Belediye başkanlığı daha çok teknik bilgiye dayanıyor. Yavaş’ın mesleği ise avukatlık. Bunun da kendisi adına dezavantaj olduğu iddia edilebilir.

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CHP, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ı Bolu’dan, Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan’ı ise Kocaeli’nin İzmit ilçesinden belediye başkan adayı gösterdi.

Bu adaylıkların da tartışılacağını sanıyorum.

İki milletvekili başkan seçilirse CHP’nin Meclis grubu iki fire vermiş olacak.

Meclis’teki kritik oylamalarda muhalefet bugünkü gücünde olamayacak yani.

Ve daha önemlisi de şu:

“Genel Merkez, Bolu ve İzmit’te CHP’nin adayı olmaya layık isimler bulamadı da Meclis’ten takviye almak zorunda mı kaldı” sorusu hep sorulacak.