Bildiride, CHP’nin iktidara yürüyüş sürecinde olduğu ve partinin son seçimlerde birinci parti konumuna gelmesinin, bu sürecin ne kadar güçlü ilerlediğini gösterdiği vurgulandı. Açıklamada, partinin içinden çıkabilecek her türden sorun ve kriz ihtimaline karşı uyarıda bulunularak, “Böyle bir dönemde partimize yapılabilecek en büyük kötülük iç kriz görüntüsüdür” denildi.

“CHP Kurultayı Milyonların Gözü Önünde Gerçekleşti”

Bildiride, 2023 yılında gerçekleşen CHP Kurultayı'nın büyük bir dikkatle takip edildiği ve Genel Başkan Özgür Özel’in olağanüstü kurultayla seçilerek güçlü destek aldığı hatırlatıldı. Ancak kurultay sonrası süren yapay tartışmalara karşı siyasal, idari ve hukuki anlamda alınabilecek çok sayıda önlem olduğuna değinildi.

Üç eski genel başkan, çözümün geçmişte olduğu gibi birlik ve beraberlikten geçtiğini belirterek, “Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanında dimdik duran bir tutum alınmalıdır” ifadelerine yer verdi.

“Parti Tarihimizin En Güzel Karelerinden Biri Olacak”

Ortak açıklama şu ifadelerle son buldu:

“İnanıyoruz ki bu, Parti tarihimizin çok güzel fotoğraflarından biri olacaktır. Söz konusu olan, halkımızın mutluluğu ve bunu sağlayacak olan CHP iktidarıdır. Geri kalan yapay tartışmalar ise teferruattır.”

Bildirinin sonunda "Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi!" ifadeleri yer aldı.