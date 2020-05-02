CHP’nin hukukçu vekillerinden Mahmut Tanal, koronavirüs nedeniyle yurt dışında mahsur kalan Türk vatandaşlarına 3 ay süreyle nakdi yardım yapılması için kanun teklifi hazırladı.



CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında mahsur kalan ve ülkemize dönemeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, bulundukları ülkelerde hayatlarını idame ettirebilmeleri için nakdi yardım yapılması amacıyla kanun teklifi hazırladı.

DEVLETİN ŞEFKAT ELİNE İHTİYAÇLARI VARI



3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, yurt dışı uçuş seferlerinin durdurulmasından dolayı memleketlerine dönemeyen Türk vatandaşlarının yaşadığı mağduriyetin sosyal medyada ve haberlerde yer aldığı hatırlatıldı.

Birçok ülkede sokağa çıkma yasağının da uygulandığının anımsatıldığı gerekçede, “Dolayısıyla salgın sebebi ile yurtdışında kalmış olan ve bu süreçte alınan tedbirler kapsamında Türkiye’ye dönebilme ihtimalleri de ellerinden alınan vatandaşlarımızın, hayatlarını idame ettirebilmek için üzerlerinde devletin şefkat elini hissetmeye ihtiyaçları olduğu” vurgulandı.

AYLIK 8 BİN TL ÖDENSİN

Mahsur kaldıkları ülkelerde muhtaç duruma düşen Türk vatandaşlarının en az 3 ay nakdi yardıma ihtiyaçları olduğunun belirtildiği gerekçede, şöyle denildi: “Dünya genelinde yaşanan ölümcül salgın durumu ve buna bağlı olarak Devlet tarafından alınan tedbirler kapsamında uçuşların kaldırılması ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkeye dönememeleri gözetilerek, vatandaşlarımızın hayatlarını idameleri için kendilerine nakdi yardım yapılması gerekir. Bu nakdi yardımın, kişinin hayatını idame ettirebilecek bir tutarda olabilmesi açısından, bulunduğu ülkenin şartları gözetilerek yapılması gerekir. Avrupa Birliği ülkelerinin 2020 yılı asgari ücret miktarlarına bakıldığında, haberlere yansıdığı biçimiyle; İrlanda, Hollanda, İngiltere, Belçika, Almanya ve Fransa’da Türkiye’nin yaklaşık 3.5 katı civarında asgari ücret uygulanmakta olduğu görülmektedir. Bu halde ülkemizdeki asgari ücretin 2.324,00-TL olduğu düşünülerek ve kişilerin bulunduğu ülkenin asgari ücretleri hususunda ortalama bir hesaplamaya gidilerek; 8.000,00-TL’nin aylık ödeme miktarı olarak belirlenmesi uygun olacaktır.”