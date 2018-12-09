2019 yılı Bütçe Kanun tasarısı büyük tartışmalara neden olacak

CHP’den bütçeye tam kadro muhalefet. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, görüşmelerine yarın başlanacak bütçe için şöyle konuştu:

CHP’den bütçeye tam kadro muhalefet yapılacak. “Tarihimiz boyunca ilk kez bütçe görüşmelerinde nöbet ve izin sistemini kaldırdık. Nöbet yok, mazeret yok, görevlendirme yok. Bütçede etkin bir muhalefet ve direniş olacak”ifadesini kullandı.

CHP’li Özel, yarın başlayacak ve 12 gün kesintisiz sürecek 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri öncesi şu uyarılarda bulundu.

“Tarihimiz boyunca ilk kez bütçe görüşmelerinde nöbet ve izin sistemini kaldırdık.

Nöbet yok, mazeret yok, görevlendirme yok.

Tüm milletvekilleri tam kadro Meclis’te olacak.

Yerel yönetimlerle ilgili görevlendirmeler, ekonomi masasının illerdeki sunumları gibi tüm çalışmalar bütçe sonrasına ertelendi.

“Bütçede etkin bir muhalefet ve direniş olacak.”

Özel,bütçede grubu bulunan siyasi parti sayısının 4’ten 5’e çıkması nedeniyle, bütçe takviminin 18 güne yayılmasını önerdiklerini ancak bunun kabul görmediğini belirterek, bu nedenle parti grupları adına yapılan konuşmaların 80 dakikadan60’a indirildiğini anımsattı. Özel, şunları kaydetti:

MUHALEFETE VERİLEN TÜM OLANAKLARI KULLANACAĞIZ

“İçtüzüğün muhalefete verdiği tüm olanakları bütçe görüşmeleri boyunca kullanacağız.

Geçmişte bütçe görüşmelerinde yoklama istenmemesi, grup önerisi verilmemesi gibi temayüller vardı.

Bugün, madem rejime kastettiniz temayül yok, o zaman direniş var, mücadele var, parlamentoya dikkat çekmek var.”