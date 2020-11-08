CHP’den Berat Albayrak’ın istifasına ilişkin açıklama

Berat Albayrak’ın istifasının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan açıklama geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili bir çok gazeteci ve siyasetçi paylaşımda bulunurken CHP’den bir açıklama gelmemişti. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak Twitter’dan bir açıklama yaparak, “Ülke ekonomik buhranda. Saatlerdir Hazine ve Maliye Bakanı istifa etti mi belli değil. Aile kavgası ekonomiyi batırıyor. Milletimiz tek adam rejiminin kaprislerini çekmek zorunda değil.” dedi.

İşte Faik Öztrak’ın o açıklaması: