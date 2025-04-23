23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından planlanan "Birinci Meclis’ten Anıtkabir’e Yürüyüş" eylemi, Ankara Valiliği tarafından trafiğe engel olacağı gerekçesiyle yasaklandı. Valiliğin kararına rağmen CHP, eylemlerine devam edeceklerini açıklamıştı.

Bugün CHP’den yapılan yeni bir paylaşımla, vatandaşlar acil olarak Birinci Meclis önüne çağrıldı. Paylaşımın ardından bölgede hareketlilik arttı; edinilen bilgilere göre, çevrede park halinde bulunan araçlar çekilmeye başlandı.

Ankara'da yaşanan gelişmeler, 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde başkentteki siyasi tansiyonu yükseltti. CHP'nin yürüyüş kararında ısrarcı olması ve vatandaşları alana çağırması, günün ilerleyen saatlerinde yeni gelişmelerin yaşanabileceğine işaret ediyor.