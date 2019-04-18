CHP’de olağanüstü kurultay yok mu?

Biz de şaşırdık, yerel seçimlerden buyana yaklaşık üç hafta geçti, Cumhuriyet Halk Partisi’nde seçimli olağanüstü kurultay çağrısı yapılmadı.

CHP bu, her seçim sonrasında ya da boş vakitlerinde illaki bir olağanüstü kurultay yapardı. Öyle ki olağanüstü kurultay sayısı olağan kurultaylardan fazladır.



Şimdi bakıyoruz, Kemal Bey’e karşı olanlar, el altından gizli gizli hizipleşenler, klik yaratanlar hepsi ortalıktan kayboldu.

Ne Genel başkana karşı eleştirisel bir laf, aykırı bir ses, kapalı kapılar ardında gizli toplantılar, ne de “istemezük” nidaları.

Ama buraya yazıyoruz ne de olsa genlerine işlemiştir, dayanamazlar, yaz başında illaki bir olağanüstü kurultay girişimi yaparlar.



Esasında yapılmalı. 31 Mart seçimlerinin tek galibi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’dur. İsabetli aday bulması ve bunlarda ısrar etmesi, bu isimleri öne çıkarıp geri planda düşük profili, polemiklerden uzak bir kampanyayı tercih etmesi gibi aldığı riskler seçimlerde başarı getirdi.



Şimdi (Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seslenmesiyle) Bay Kemal, yerel seçim başarını gerekçe göstererek kronik muhaliflerini bertaraf edercesine kendi iradesiyle kurultay çağrısı yapmalı, partideki dengeleri yeniden oluşturmalı, yerel yönetimleri parti organlarına taşımalı, vatandaşı yeni yüzlerle tanıştırmalı.



Yoksa özellikle büyükşehir belediyeleri, parti genel merkezinden uzaklaşır, ne yönetim ne de yereldekiler bu başarıyı taşıyamazlar. Bu nedenle CHP vitrini, seçmene yönelik yüzünü yenilemeli.



Sayın Kılıçdaroğlu, sıcağı sıcağına hem başarınızı pekiştirmek, hem de parti organlarını güncellemek adına bu fırsatı kaçırmayın. Vatandaş yereli değiştirdi, siz de parti yönetimini tazeleyin derim. Takdir sizindir.



YILDIRIM CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI



Bir tahminden son unvanı AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım için yapalım.



Binali Bey artık sıradan bir milletvekili. Adaylık uğruna Meclis Başkanlığını bile bıraktı. Kendisine sorsanız unvanların makamların, koltukların hiçbir önemi yoktur diyecektir ama kendisini de sıradanlaştıracağını sanmıyoruz.Meclis Başkanı Mustafa Şentop istifa eder, yeniden Meclis Başkanı olur mu (olsa bile etik olmaz) bilemeyiz ama kendisi daha üst bir yerde örneğin ikinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanabilir.



Yıldırım bu makamda en azından geçmişte olduğu gibi büyük yatırımları koordine eder, yurt dışında Erdoğan’ın özel elçisi gibi görevler yapar, hatta yine eskiden olduğu gibi AKP Genel Başkan vekili olarak da çalışır. AKP’nin bu seçim hasarı sonrasında yeniden toparlanma sürecinde Binali Yıldırım gibi bir isme çok ihtiyacı var. Binali Bey de bu uğraşlarla İstanbul yenilgisin unutur, unutturur.



Hangi mevkide, konumda, makam da olursa olsun seçim kaybedenleri partiden uzaklaştırma politikasını en katı yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu Yıldırım için ilk defa bozacaktır.



Aksi takdirde önce İzmir, sonra da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kaybetmiş biri olarak Meclis’in arka sıralarda kalırsa Binali Bey’e yazık olur çünkü bu kadar fedakarlıktan sonra bunu hak etmiyor.