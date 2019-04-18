11.8 C
Ankara
18 Nisan 2019
Ana Sayfa Yazarlar CHP’de olağanüstü kurultay yok mu?
Yazarlar

CHP’de olağanüstü kurultay yok mu?

İsmet Hazardağlı İsmet Hazardağlı

-

14
0

Biz de şaşırdık, yerel seçimlerden buyana yaklaşık üç hafta geçti, Cumhuriyet Halk Partisi’nde seçimli olağanüstü kurultay çağrısı yapılmadı.

CHP bu, her seçim sonrasında ya da boş vakitlerinde illaki bir olağanüstü kurultay yapardı. Öyle ki olağanüstü kurultay sayısı olağan kurultaylardan fazladır.

Şimdi bakıyoruz, Kemal Bey’e karşı olanlar, el altından gizli gizli hizipleşenler, klik yaratanlar hepsi ortalıktan kayboldu.
Ne Genel başkana karşı eleştirisel bir laf, aykırı bir ses, kapalı kapılar ardında gizli toplantılar, ne de “istemezük” nidaları.
Ama buraya yazıyoruz ne de olsa genlerine işlemiştir, dayanamazlar, yaz başında illaki bir olağanüstü kurultay girişimi yaparlar.

Esasında yapılmalı. 31 Mart seçimlerinin tek galibi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’dur. İsabetli aday bulması ve bunlarda ısrar etmesi, bu isimleri öne çıkarıp geri planda düşük profili, polemiklerden uzak bir kampanyayı tercih etmesi gibi aldığı riskler seçimlerde başarı getirdi.

Şimdi (Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seslenmesiyle) Bay Kemal, yerel seçim başarını gerekçe göstererek kronik muhaliflerini bertaraf edercesine kendi iradesiyle kurultay çağrısı yapmalı, partideki dengeleri yeniden oluşturmalı, yerel yönetimleri parti organlarına taşımalı, vatandaşı yeni yüzlerle tanıştırmalı.

Yoksa özellikle büyükşehir belediyeleri, parti genel merkezinden uzaklaşır, ne yönetim ne de yereldekiler bu başarıyı taşıyamazlar. Bu nedenle CHP vitrini, seçmene yönelik yüzünü yenilemeli.

Sayın Kılıçdaroğlu, sıcağı sıcağına hem başarınızı pekiştirmek, hem de parti organlarını güncellemek adına bu fırsatı kaçırmayın. Vatandaş yereli değiştirdi, siz de parti yönetimini tazeleyin derim. Takdir sizindir.

YILDIRIM CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI

Bir tahminden son unvanı AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım için yapalım.

Binali Bey artık sıradan bir milletvekili. Adaylık uğruna Meclis Başkanlığını bile bıraktı. Kendisine sorsanız unvanların makamların, koltukların hiçbir önemi yoktur diyecektir ama kendisini de sıradanlaştıracağını sanmıyoruz.Meclis Başkanı Mustafa Şentop istifa eder, yeniden Meclis Başkanı olur mu (olsa bile etik olmaz) bilemeyiz ama kendisi daha üst bir yerde örneğin ikinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanabilir.

Yıldırım bu makamda en azından geçmişte olduğu gibi büyük yatırımları koordine eder, yurt dışında Erdoğan’ın özel elçisi gibi görevler yapar, hatta yine eskiden olduğu gibi AKP Genel Başkan vekili olarak da çalışır. AKP’nin bu seçim hasarı sonrasında yeniden toparlanma sürecinde Binali Yıldırım gibi bir isme çok ihtiyacı var. Binali Bey de bu uğraşlarla İstanbul yenilgisin unutur, unutturur.

Hangi mevkide, konumda, makam da olursa olsun seçim kaybedenleri partiden uzaklaştırma politikasını en katı yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu Yıldırım için ilk defa bozacaktır.

Aksi takdirde önce İzmir, sonra da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kaybetmiş biri olarak Meclis’in arka sıralarda kalırsa Binali Bey’e yazık olur çünkü bu kadar fedakarlıktan sonra bunu hak etmiyor.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikGüncel üç fıkra
Sonraki İçerikMutfaklarda yangın vaaar
İsmet Hazardağlı
İsmet Hazardağlıhttps://sonsoz.com.tr
1984 yılında çalışmaya başladığı gazetecilik mesleğinde, çeşitli haber ajansları, dergiler, gazeteler ve televizyon kanallarında muhabir ve üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Sonsöz'de ekonomi yazıları ile sizlerle!

RELATED ARTICLES

Yazarlar

Yıldırım: Kaybettik – İmamoğlu: Hayırlısı

Orhan Uğuroğlu -
8.Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın dört eğilimi Anavatan partisinde buluşturma hedefini hatırlarsınız. Vefatının 26. Yılı için anıt başında düzenlenen anma töreninde Özal’ın...
Devamını Oku
Yazarlar

Cumhuriyet böyle, İstanbul böyle kazanıldı

Cafer Külahlıoğlu -
“Cumhuriyeti biz böyle kazandık” fotoğrafı hafızalarda unutulamaz şekilde yer etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasına neden olan fotoğraf...
Devamını Oku
Yazarlar

İşsizlik psikolojisi ve depresyonuna dikkat !

Nilay Uğuroğlu -
İşsizlik kişiyi sadece maddi anlamda etkilemiyor, psikolojik sorunları da beraberinde getiriyor. Psikolog Gülcem Yıldırım’ı arayarak işsizlik psikolojisi ve...
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz!

İtalya’da geçtiğimiz yılın Aralık ayında meydana gelen orman yangınına sebep olmakla suçlanan 22 yaşındaki iki öğrenciye 13,5 milyon Euro para cezası verildi.

Mangalcı gençlere rekor ceza

Editör -
İtalya’da geçtiğimiz yılın Aralık ayında meydana gelen orman yangınına sebep olmakla suçlanan 22 yaşındaki iki öğrenciye 13,5 milyon Euro para cezası verildi.
Saatçıoğlu, “Bebeğiniz 1.5 yaşına geldiği halde iletişim kuramıyor, sizinle göz göze gelmiyor ve ismi ile seslendiğinizde bakmıyorsa otizm şüphesi doğabilir.

TV’den gözünü ayırmayan bebekte gelişim geriliği şüphesi

İzmir'de devlet hastanesinde obezite merkezi açıldı

İzmir’de devlet hastanesinde obezite merkezi açıldı

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde tıpta kemik iliğinin yeni hücre üretememesi olarak bilinen 'fankoni aplastik anemi' hastalığı ile mücadele eden ve kemik iliği nakli için uygun donör bekleyen Meryem Ravza Bayrak (6) için yakınları harekete geçti, sosyal medyadan çağrı yaptı.

İlik nakli bekleyen Meryem Ravza için seferber oldular

SONSÖZ ÖZEL HABER VE RÖPÖRTAJLAR

Öz Taşıma İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Öz Taşıma İş Sendikasından Mansur Yavaş’a Tam Destek

Özel Haber Mehmet Akgün -
Öz Taşıma İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.
Açılış konuşmasında söz alan TBD Başkanı Aktepe yerli ve milli destekli dönüşümün şart olduğunu ifade etti.

Yerli ve Milli Destekli Dijital Dönüşüm Şart

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Açılış konuşmasında söz alan TBD Başkanı Aktepe yerli ve milli destekli dönüşümün şart olduğunu ifade etti.
PTT Spor Kadın Voleybol takımı

Filenin Güvercinleri ilk yılında şampiyon

Özel Haber Emre Yılmaz -
2018 – 2019 Voleybol Sezonu 1. Lig Bayanlar finalinde Sarıyer Belediyesi ile oynadığı final maçını kazanan PTT Spor Kadın Voleybol takımı, adını Sultanlar Ligine yazdırdı.

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71