Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerinde üçüncü kez aday gösterilen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle halkının bana vermiş olduğu yetki ile 10 yıldır hiçbir mahalleyi sokağı es geçmeden hizmet ediyor, vatandaşın huzuru ve mutluluğu için çalışıyorum.

Belediye Başkanlığı siyaset yapma yeri değildir. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, bize oy verdi vermedi demeden, barış ve kardeşlik duygusu içerisinde ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet götürerek çalıştık. Çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yenimahalle’ye yeniden aday gösterilen Başkan Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanlığı önünde ilçe sakinleriyle buluştu. Törene eşi Azize Yaşar’la katılan Başkan Yaşar’ı, CHP Ankara Milletvekilleri Tekin Bingöl ve Servet Ünsal, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve yönetimi, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ve yönetimi, Etimesgut İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz ve yönetimiile ilçe sakinleri de yalnız bırakmadı.

“10 yıldır Yenimahallelinin huzuru için çalışıyorum”

Cumhuriyet Halk Partisi Yenimahalle İlçe Başkanlığı önünde otobüs üzerinden halka seslenen Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle halkının bana vermiş olduğu yetki ile 10 yıldır hiçbir mahalleyi sokağı es geçmeden hizmet ediyor, vatandaşın huzuru ve mutluluğu için çalışıyorum. Belediye Başkanlığı siyaset yapma yeri değildir. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, bize oy verdi vermedi demeden, barış ve kardeşlik duygusu içerisinde ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet götürerek çalıştık.Benim gözümde belediye başkanlığı barışın sevginin kardeşliğin yeridir. Belediye başkanlığı ötekileştirmeyeri değildir, kardeşliği beraberliği, diri olmayı herkesin içine sindirmesi gereken bir makamdır” dedi.

“Bana güvenenlerin başını öne eğmedim”

Başkan Yaşar, “Benim sevdam halk sevdası, benim sevdam Mustafa Kemal Atatürk sevdası. Ben insanları ayırt etmem, kimsenin hakkını yemedim, yedirtmem. 10 senedir Yenimahalle Belediye Başkanı olarak bana oy verenlerin başını öne eğdirmedim. Bana oy verenlerin, bana sahip çıkanların başını Yenimahalle sokaklarında dik gezdirdim. Yenimahalle’nin kaynaklarını Yenimahalle’nin halkı için kullandım” şeklinde konuştu.

“Rütbemi Halktan aldım, Halk için çalışıyorum”

Belediye Başkanlığını siyaset yapma yeri değil halka hizmet makamı olarak gördüğünü belirten Başkan Yaşar, “31 Mart seçimlerinde Yenimahalle halkı görev verirse, inşallah 5 sene içerisinde daha güzel eserleri Yenimahalle’ye katarak, Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’yi arzuladığımız noktaya mutlaka taşıyacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu Fethi Yaşar sözü. Bu siyasetçi sözü değil, sizin içinizden çıkan halk çocuğunun, köy çocuğunun sözüdür. Ben esnaflıktan geliyorum. İçinizden geliyorum. Sizden biriyim. Ben rütbemi halktan aldım, halk için çalışıyorum” diye konuştu.

Demetevler Gençlikten Yaşar’a tam destek

Öte yandan içerisinde birçok siyasi ve mesleki gruptan vatandaşı barındıran Demetevler Gençlik Grubu üyesi yüzlerce ilçe sakini, Başkan Yaşar’ı desteklemek için tören alanına yürüdü. “Durma İlerle Demetevler Seninle”, “Haktan Yana Halktan Yana,Demetevler Senden Yana” sloganları ve pankartlarıyla alana gelen mahalle sakinleri Yaşar’a tam destek verdi.

2009’da Yenimahalle’de yüzde 40,80’le belediye başkanı seçilen Fethi Yaşar,2014 yılında ise yüzde 50.8 oy oranı ile ikinci kez Yenimahalle Belediye Başkanı seçilmişti.