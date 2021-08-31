CHP Mudurnu Gençlik Kolları Başkanı Duman 4’üncü kattan düşüp öldü

Murat KÜÇÜK/MUDURNU (Bolu), (DHA)- BOLU’nun Mudurnu ilçesinde, CHP Gençlik Kolları İlçe Başkanı Şafak Duman (22), yaşadığı 4’üncü kattaki dairenin penceresinden düşüp, hayatını kaybetti.

Musalla Mahallesi’nde yaşayan CHP Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman, dün, oturduğu binanın 4’üncü kattaki dairenin penceresinden beton zemine düştü. Duman’ın yakınları, durumu 112 Acil’e bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Duman, Mudurnu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Duman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemede bulundu. Olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğunun belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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