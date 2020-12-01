CHP İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat ifade verdi

Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) – CHP İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 2016 yılında Yassıada’yla ilgili yaptığı bir konuşmasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu’na, “Hakaret” ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlattığı Cemal Canpolat, talimatla ifade vermek için Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Canpolat burada ifade verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Meclis Üyesi Eren Erdem’in de aralarında bulunduğu partililer Canpolat’a destek vermek için adliyede yer aldı.

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