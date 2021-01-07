CHP heyeti Elazığ’da

Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, beraberindeki 30 milletvekili ile geldiği Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Elazığ’a gelen Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve beraberindeki 30 milletvekili, 24 Ocak’ta meydana gelen ve merkezi üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, depremzedeler için sürdürülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Mustafapaşa ve Aksaray mahallelerinde çalışmaların sürdüğü alanlarda incelemelerde bulunan heyet, daha sonra Doğukent konteyner kentinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

‘AMACIMIZ DEPREM ÜLKESİ OLDUĞUMUZU HATIRLATMAK’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, amaçlarının Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu hatırlatmak olduğunu belirterek, “Bu gerçeği unutmamamız gerekiyor. Zihnimize mıh gibi çakmamız lazım. CHP olarak önerilerimiz oldu. Bunlardan birisi mutlak suretle ‘Deprem Bakanlığı’ kurulmalıdır. Tüm büyükşehirlerde ‘Deprem daire başkanlıklarının kurulması gerekiyor. En önemlisi deprem fay hatları üzerinde bulunan yerleşim alanlarındaki yapı stokları çıkarılmalı, risk analizleri yapılmalı, ne gerekliyse onun yapılması gerekiyor ki can ve mal kaybımız olmasın. 1 yıl önce Elazığ’da yaşanan deprem nedeniyle geldik. Ne yapıldı? Verilen sözler tutuldu mu? Bunları tespit edeceğiz. Ülkemizle hükümetin dikkatinin tekrar Elazığ’a yönelmesini talep ediyoruz” dedi.

ABD’de yaşananlarla ile ilgili gündemi de değerlendiren Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, şunları söyledi:

“Amerika’da bir seçim yapıldı, Biden kazandı. Bize göre ikisinin de farkı yoktur. İkisinin de zihniyeti aynıdır ama demokrasi gereği Biden kazandı. Dün akşam yaşananlar üzüntü verici. Üniversitelerde seçim yapılmalı ve seçim sonucunda kim kazanmışsa onların gelmesi gerekiyor.”

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