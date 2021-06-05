CHP Genel Başkan yardımcıları, Edremit’te kreş temeli attı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesine gelen CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın, Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı 3 yeni kreşin temelini attı. Genel Başkan yardımcıları ayrıca Balıkesir’deki CHP’li belediye başkanlarıyla toplantı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın, Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı Balıkesir’in Edremit ilçesine geldi. Akın, Salıcı ve Torun, Güre Mahallesi’nde bulunan bir otelde Balıkesir’deki CHP’li belediye başkanlarıyla toplantı düzenledi. CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, yaptığı açılış konuşmasında Balıkesir bölgesindeki faaliyetler, seçim süreci ve sokakta yapılacak işlerle ilgili bir araya geldiklerini söyledi.

Sarı, “CHP’nin iktidara yürüdüğü ve kendinden emin adımlarla ilerlediği şu günlerde birbirimizle dayanışarak ve ortak akılla bir yol haritası belirleyeceğiz. Belediyelerimiz, Balıkesir’de çok güzel işler yapıyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da “İktidara yürüdüğümüz bu süreçte hep birlikte bu mücadeleyi daha iyi noktaya getirmek durumundayız. Hepimizin bu anlamda sorumlulukları var. Burada daha iyisini nasıl yapabilirizi arıyoruz. Önümüzdeki dönem milletvekili olarak da, büyükşehir belediyesi olarak da birinci parti olmak istiyoruz. Benim bu konuyla ilgili bölgeye ikinci gelişim. Bu da Balıkesir’i ne kadar önemsediğimizi gösteriyor. Başarılı olmaktan başka çaremiz yok” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise, Balıkesir’de milletvekilleri ve belediye başkanları ile uyum içine çalışmaya devam ettiklerini belirterek, “Bizler derman belediyeciliği anlayışıyla; bütün projeleri, verilen bütün sözleri tıkır tıkır çalışıp, teker teker tamamlıyoruz” dedi.

Belediye başkanlarıyla gerçekleştirilen toplantının ardından Edremit’te yapımına başlanan 3 yeni kreşin temel atma törenleri düzenlendi. Temel atma töreninde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Kreş yapmak bizim bir parti politikamız. Çocuklarımızın geleceği, çocuklarımızın daha iyi bir ortamda yetişmesi, güvenli ellerde, güvenli insanlarla, belediyenin denetimi, kontrolü altında çocuklarımızla ilgilensinler diye yapıyoruz. Kadınlarımız, çocuklarını rahatlıkla bıraksın, sosyal hayata karışsın ve istihdam olsun diye bu kreşleri yapıyoruz” dedi.

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