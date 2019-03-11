“Tarım yasasına göre çiftçiye destek olarak ödenmesi gereken 2019 tutarı 44 milyar lira” diyen CHP Genel Başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu çarpıcı açıklamalar yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nu aradım.

Kuşoğlu, ““Tarım yasasına göre çiftçiye destek olarak ödenmesi gereken 2019 tutarı 44 milyar lira. 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tarafından hazırlanan bütçeye konan ise maalesef sadece 12 milyar lira” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şu sözlerini hatırlattım:

“Çiftçimize alan bazlı desteklerde 2 milyar lira, buzağı desteğinde 730 milyon lira, diğer hayvancılık desteklerinde 198 milyon lira, yem bitkileri desteklerinde 80 milyon lira, sulama elektriği tohum gibi hususlarda 148 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız”

Bir dokundum bin ah işittim ki Bülent Kuşoğlu adeta nefes dahi almayacak şekilde şunları anlattı:

“Bu hükümet ve Sayın Erdoğan meydanlarda çiftçilere çok büyük destekler vermişler gibi konuşuyorlar. Ama ortada Tarım Yasası var.

Yasa çiftçilere 2019 yılında ne kadar destek verileceğini de net şekilde hükme bağlıyor.

“Tarım yasasına göre çiftçiye destek olarak ödenmesi gereken 2019 tutarı 44 milyar lira. 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tarafından hazırlanan bütçeye konan ise maalesef sadece 12 milyar lira.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan, çiftçiye 2019 için kanun gereği 32 milyar eksik ödüyor.

Saray’a topladığı çiftçilere “Mart’ta size 3,7 milyar destek ödemesi yapacağız” dedi o salonda “çiftçi” diye yer alanlar tarafından alkışlandı.

O salonda çiftçi var mıydı, yok muydu bilmiyorum.

Ama şurası kesin ki hükümet 2019’da çiftçiye ödemesi gereken yıllık 44 milyar lirayı cumhurbaşkanlığı hükümetinin bütçesine koymadı.

Biz CHP olarak bu desteğin takipçisi olacağız.

Çünkü çiftçimizin yasal hakkıdır, anasının ak sütü gibi helal olan yasal bir destektir söz konusu olan.

Tanzim satışları ile çarşı pazarın fiyatlarını düzelteceğiz diyen Sayın Erdoğan da Tarım Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli de bilsinler ki çiftçiye hak ettikleri yasal desteği vermezlerse 2019 yılı Ekim ayından başlayarak önümüzdeki kışı yine tarımsal ürün fiyatlarında patlama olur.

Dünyanın her ülkesi çiftçisini mali açıdan destekler ki ithal ürüne muhtaç olmasın.

16 yıllık AKP iktidarında yerli ve milli gıda ürünü hayal oldu. Hatta Sonsöz Gazetesinin haberinde de gördük ki Mısır’dan yani ‘darbeci Sisi’nin ülkesinden kuru soğan ithal ediyoruz.

Polatlı ilçemiz başta Türkiye’deki soğan üreticileri de resmi depocuları da Erdoğan hükümetinin baskınına uğramadılar mı? ‘Karaborsacı’ diye ilan edilmediler mi?

Buradan son olarak Sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Çiftçinin hakkını yemeyin, çiftçimizin yasal hakkı olan desteği son kuruşuna kadar ödeyin…”