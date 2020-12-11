CHP Etimesgut ilçede sular durulmuyor

İlçe Başkanı Onur Öktem’e karşı imza kampanyası başlatan delegeler amaçlarına ulaştı. Bunun üzerine CHP İlçe yönetimi 3 Ocak 2021 tarihinde olağanüstü kongre kararı aldı. Ancak delegeler pandemi nedeniyle seçimlerin iptal edilmesini, Genel Merkez tarafından tarafsız bir kişinin ilçe başkanlığına atanmasını istiyorlar.

Etimesgut’un ilçe olmasından sonra hiçbir seçimi kazanamayan CHP’de sular durulmuyor. Yerel seçimlerden sonra ilçe başkanlığına seçilen Onur Öktem’e karşı huzursuzluk giderek arttı. Delegeler önce İlçe Başkanı Onur Öktem’in istifasını istedi. Daha sonra 211 delege noter kanalı ile ilçe başkanına güvensizliklerini iletti.

Bunun üzerine CHP Etimesgut ilçe yönetimi 3 Ocak 2021 günü olağanüstü kongre kararı aldı. Ancak belirlenen tarih yılbaşı tatiline rastladığı için kongrenin yapılmayacağını ileri sürerek, CHP Genel Merkezi’nin “tarafsız” bir kişiyi ilçe başkanı olarak atanmasını istiyorlar.

İLÇEDE NELER OLUYOR

2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik Etimesgut Belediye Başkanlığına aday olmuş, ancak gruplar arasındaki çekişmeler nedeniyle yeterli çalışmalar yapılmamış ve seçimleri yeniden MHP adayı Enver Demirel kazanmıştı.

Seçimden sonra yapılan olağan üstü kongrede CHP Etimesgut İlçe Başkanlığına Onur Öktem seçilmişti. Ancak Onur Öktem, grupları kucaklayacak bir çalışma yerine, kendi grubunu oluşturmak istedi. Bunun üzerine 211 delege ilçe başkanına “güvensizliklerini” noter kanalı ileterek istifasını istedi.

Konuyla ilgili CHP Etimesgut’ta neler olduğunu anlatan ve ismini vermeyen bir delege;

“ Yerel seçimleri kaybedince İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz istifa etti. Olağanüstü kongrede eskilerden ve gruplardan bıkan delegeler, hiçbir gruptan olmayan yeni ve genç birisine Onur Öktem’e ilçeyi teslim ettiler. Ancak bu arkadaşımız da henüz çok genç ve bu tür karışık bir ilçeyi kaldıracak tecrübeye sahip değildi. Zaten öyle de oldu. Tecrübesiz oluşu yüksek egosu ve sivri dili ile ortalığı iyice birbirine kattı.

Etimesgut CHP’de hiç kimse mutlu değildi. İlçe Başkanı Onur Öktem, Belediye Meclis Üyeleri ile kavga etti. Kadın kolları ile anlaşamadı. Gençlik kolları ile anlaşamadı. Her ikisini de ya istifaya zorladı ya da görevden aldırdı. Olası bir seçimde sandıkların başına yazacak görevli bile bulamayacak kadar CHP örgütünü dağıttı. Bunun üzerine kendi seçtikleri ilçe başkanını devirmek üzere, ilçe yönetiminden ayrılan altı kişi önderliğinde, delegelerden imza toplandı. Noterden alınan 211 imza ile İlçe Başkanlığı “kadük“ duruma düşürdü.” dedi

TEK ÇARE ATAMA

Aynı CHP’li delege Etimesgut’un 398 delegesinin bulunduğunu bu da 6 gruba bölündüğünü, grupların birbirleriyle anlaşmadığını belirterek şunları söyledi:

“İlçe yönetimi 3 Ocak 2021 tarihinde olağanüstü kongre kararı aldı. Yılbaşından hemen sonra tatil gününe gelen 3 Ocak tarihi sokağa çıkma yasağı var. CHP delegelerinin büyük çoğunluğu 65 yaş üstü. Saat 10.00’dan önce sokağa çıkamıyor. Saat 13.00’dan önce de eve dönmesi gerekiyor. Yani kongre tarihi değiştirilse bile “pandemi” nedeniyle sağlıklı bir kongre yapılamayacağı kesindir. Ancak muhalifler mevcut yönetimin kongreye götürmesini “tarafsız olamayacağı” gerekçesiyle doğru bulmuyorlar.

“Bazı Sağduyulu üyeler “mevcut yönetime karşı” hiçbir gruptan olmayan “tarafsız” bir aday ile kongreye tek aday ile gitmekten yana. Ancak grupların egosu yüzünden bunun olmasını pek olası görmüyorum. Mevcut yönetime karşı kaybedildiği takdirde, işlerin daha kötüye gideceğini düşünüyorum. Şimdi bu şartlarda; eğer mevcut ilçe başkanı tekrar seçilse kaos olur, gruplardan bir aday çıkıp, o kazansa, yine kaos olur. Çünkü her ikisinde de, bazı gruplar ilçeye gelmeyecek, olası bir seçimde, geçmişteki seçimlerde olduğu gibi ilçe başkanı kendilerinden olmayan gruplar seçimlerde çalışmayacak. Bu huzursuzluğa CHP Genel Merkezi el koymalıdır. Kongre yerine “tarafsız” bir adayın atanmasıdır”