CHP Çerkeş İlçe Başkanlığı binasına yanıcı madde atıldı, yangını vatandaşlar söndürdü

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Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI’da CHP Çerkeş İlçe Başkanlığı binasına şüpheli ya da şüpheliler tarafından yanıcı madde atıldı. Yanıcı maddenin atılmasıyla çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürülürken, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre şüpheli ya da şüpheliler tarafından bir binanın birinci katında bulunan CHP Çerkeş İlçe Başkanlığına yanıcı madde atıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürdü.

VALİDEN AÇIKLAMA

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Çerkeş ilçemizde bir siyasi partinin ilçe başkanlığı binasına yanıcı madde atılmak suretiyle gerçekleştirilen saldırının farklı suçlardan sabıka kayıtları olan şüphelisi yakalanmış olup, adli süreç çok yönlü devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir” ifadesini kullandı.

Öte yandan aynı binanın üst katında öğrenci yurdunun bulunduğu öğrenildi. (DHA)

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