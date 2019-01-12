CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ağır metal içerdiği iddia edilen ambalajlı sularla ilgili araştırma komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığı’na önerge verdi.

CHP’li Özgür Özel tarafından verilen önergede, ambalajlı suların icazetlendirinilmesi çalışmalarının İl Sağlık Müdürlüklerince yürütülmesi, üretim izni verilen tüm ambalajlı suların da Sağlık Bakanlığı’nca denetlenmesi gerektiği kaydedildi.

Alakalı mevzuat gereği, senede minimum 4 defa İl Sağlık Müdürlükleri, 1 defa de Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmesi gereken su üretim tesislerinde dolumu yapılarak piyasaya sunulan suların, bununla beraber piyasa kontrollerinin gerçekleştirilmesinin de mecburi olduğuna dikkat çekildi. Önergede, “Denetimlerde suyun etiket bilgileri, ambalajlar ve kapaklarının incelenmesi gerekmekte, incelenen ürünlerin mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri yapılarak su niteliğinin uygun olup olmadığının denetlenmesi zorunluluğu bulunmaktadır” denildi.

Özgür Özel, piyasada bulunan izinli ve izinsiz ambalajlı içme sularının incelenmesi, dolum yapılan su üretim tesislerinde millet sağlığını etkileyecek bir sorun olup olmadığının belirlenmesi, teftişim faaliyetlerinde noksanlık bulunup bulunmadığı, sorunlu içme sularının piyasaya sunulmasında hangi kurumların sorumluluklarının bulunduğunun açığa çıkarılmasının araştırılmasını istedi. Özel, bu delillerle Meclis araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.