EBRU APALAK

CHP Ankara İl Örgütü, 23 Haziran 2025 Pazartesi günüAdalet Bakanlığı’nın önünde bir araya geldi. Gazeteci Fatih Altaylı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 22 Haziran 2025 Pazar günü tutuklamasına tepki göstererek Altaylı’nın tahliyesini talep etti.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve ifade özgürlüğünün demokrasinin temel taşları olduğunu vurguladı. “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” ilkesinin sadece bir söz değil, mücadele çağrısı olduğunu belirten Erkol, “Hiçbir makam, hiçbir güç hukuk kurallarının üstünde değildir. Adalet, sarayların değil halkın terazisidir” dedi. Türkiye’de ifade özgürlüğünün baskı altında olduğunu belirten Erkol, “Gazetecilerin susturulduğu, gençlerin sosyal medyada fikir belirttiği için yargılandığı bir ülkede gerçek demokrasi olmaz” ifadelerini kullandı.

CHP ANKARA İL ÖRGÜTÜ: “TUTUKLAMA TEDBİR OLMALIDIR”

Erkol, tutuklu yargılanan CHP’lileri de hatırlatarak, “Cumhurbaşkanı adayımız Sayın İmamoğlu, belediye başkanlarımız ve çalışma arkadaşlarımız için bir eziyete dönüşen cezaevi sevk uygulamalarının son bulmasını istiyoruz” dedi. Altaylı’nın tutuklanmasına da değinen Erkol, “Tutuklama bir cezalandırma değil, tedbir olmalıdır. Altaylı’nın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz” diye konuştu. CHP’nin demokrasi, hukuk ve özgürlüklerden taviz vermeyeceğini belirterek, “Biz sadece bugünün değil, geleceğin Türkiye’sini kurma sorumluluğunu taşıyoruz” dedi.

“BİZİ HABER YAPTIĞINIZ İÇİN CEZAEVİNE GÖNDERİLEBİLİRSİNİZ”

CHP Ankara İl Gençlik Kolu Başkanı Okan Türkmen dekonuşmasında, Altaylı’nın tutuklanmasına tepki gösterdi. İktidarın kendisine biat etmeyen gazetecileri susturmaya çalıştığını ifade eden Türkmen, “Fatih Altaylı neden tutuklandı? Gerçekleri söylediği için mi, tek adama biat etmediği için mi?” diye sordu. İfade özgürlüğünün sistematik biçimde baskılandığını dile getirdi. Türkmen, “Yarın siz de bizi haber yaptığınız için evinizden alınıp cezaevine gönderilebilirsiniz” diyerek gazetecilere seslendi.

“ANAYASANIN REHBER OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

Türkmen, Anayasa’dan 26. ve 28. maddelerini okuyarak iktidarı hukuka uymaya davet etti. “Gerçekleri örtemeyeceksiniz, kalemleri kıramayacaksınız ve gençliği asla ama asla susturamayacaksınız!” ifadelerini kullandı. CHP’li gençlik kollarının adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceğinivurgulayan Türkmen, elindeki Anayasa kitapçığını Adalet Bakanlığı önüne bıraktı. “Anayasayı bilmeyenlere ya da unutanlara rehber olmasını temenni ediyorum” dedi.