Chang’e-5’in Ay’da kaya örnekleri topladığı o anlar görüntülendi

Çin, (DHA)- Çin’in Ay’a gönderdiği Chang’e 5 uzay aracının Ay’da kaya örnekleri topladığı görüntüler yayınlandı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatılan Chang’e 5 uzay aracı başarılı şekilde Ay’a iniş yaptı. Ay’da örnekler toplamak için gönderilen Chang’e 5’in ilk icraatlarına ait anlar paylaşıldı. Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından yayınlanan görüntülerde, uzaya gönderilen aracın robotik kolunun Ay’dan kaya ve toprak topladığı görülüyor. Çin Ulusal Uzay İdaresi’ne göre, Chang’e-5 aracı örnek toplama görevini planlanandan daha önce tamamlandığını açıkladı.Yetkililer, Ay’da toplanan örnekleri Noel’den önce Dünya’ya göndermeyi hedefliyor.