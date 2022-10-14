Cezası istinafta bozulan Selahattin Demirtaş’a yine 2,5 yıl hapis

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ESKİ HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ı hedef gösterdiği gerekçesiyle verilen 2,5 yıl hapis cezasının istinafta bozulması üzerine yeniden görülen davada karar çıktı. Demirtaş’a yine 2,5 yıl hapis cezası verildi.

Selahattin Demirtaş hakkında, Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava kapsamında, 7 Ocak 2020’deki celsede yaptığı savunmadaki sözleri nedeniyle dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ı hedef gösterdiği suçlamasıyla 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 28 Mayıs 2021’deki karar duruşmasında Demirtaş’a, ‘terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek’ suçundan 2,5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, ‘varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit’ suçunda ise ceza verilmesine yer olmadığını kararlaştırdı. Karara yapılan itirazı değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21’inci Ceza Dairesi, ‘varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit’ suçundan da hüküm kurulması gerektiğini belirterek kararı bozdu.

‘KİMSEYİ TEHDİT ETMEDİM, KİMSEYİ HEDEF GÖSTERMEDİM’

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Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davanın karar duruşmasına Selahattin Demirtaş, cezaevinden SEGBİS ile bağlanırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Mütalaaya karşı savunma yapan Demirtaş, “‘Yargı önünde hesap vereceksiniz’ demek nasıl tehdit olacak, nasıl terör örgütlerine hedef gösterme olabilir? Ben 6,5 yıldır tutukluyum, hakkımda hüküm yok. Hala bu tarz davalardan yargılanıyorum. Hakkımda şimdiye kadar 144 dava açıldı. Ben kimseyi tehdit etmedim, kimseyi hedef göstermedim” dedi.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Selahattin Demirtaş’a ‘terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek’ suçundan oy çokluğuyla 2,5 yıl hapis cezası verirken, ‘varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit’ suçundan ise suçun yasal unsurları oluşmadığından oy birliği ile yine beraat kararlaştırdı.