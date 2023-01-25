Cezalı oyuncu oynattılar, ceza almadılar

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İZMİR, (DHA)

Süper Amatör Lig’de mücadele eden Torbalıspor, 2 maç cezası olan oyuncusu Ramazan Yardımcı’yı oynattı. Yapılan itiraz, süresi içinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Süper Amatör Lig’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 25 Aralık 2022 günü oynanan Torosgücü Spor – Torbalıspor maçında Torbalıspor oyuncusu Ramazan Yardımcı, gol atan rakibine yumruk attı. Kırmızı kart cezası alan ve 6 Ocak 2023 günü toplanan İzmir İl Disiplin Kurulu kararıyla 2 maç ceza alan Ramazan Yardımcı’yı Torbalıspor teknik heyeti, cezalı olduğu halde 8 Ocak 2023 günü Yapıcıoğlu Başdaşspor maçında oynattı ve maçı Torbalıspor 6-0 kazandı.

ÜCRETİ YATIRDILAR, DİLEKÇEYİ VERMEDİLER

Maçtan sonra duruma itiraz edeceklerini sözlü olarak beyan eden Yapıcıoğlu Başdaş Spor yönetimi, itiraz için ödenmesi gereken 250 TL’yi ödedi, ancak iddialara göre itiraz dilekçesini sunmadı.

Bunun üzerine harekete geçen Buca Belediye Spor Yönetimi, itiraz ücretini yatırıp dilekçeyi sundu. Buca Belediye Spor Kulübü’nün itirazını değerlendiren kurul, itirazın altıncı gün yapıldığını, yasal itirazın 5 gün içinde yapılması gerektiğini belirterek itirazı reddetti.

DURUM LİGİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Yaşanan olayın ligin tamamını etkilediğini belirten Buca Belediye Spor yetkilileri, “Bu olay doğrudan kulübümüzün ligdeki sıralamasını ve tüm ligin kaderini etkilemektedir. Nitekim Torbalıspor ile kulübümüz Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Play Offl’ara kalma adına yarış vermekte iki takım arasında yalnızca 2 puanlık bir fark bulunmakta, aynı zamanda küme düşme hattında olan Yapıcıoğlu Başdaş Spor ile Eşrefpaşa Spor arasında da 6 puanlık bir fark bulunmaktadır. Görüldüğü üzere Torbalıspor’un kurallara aykırı olarak cezalı oyuncusunu oynattığı müsabakadan almış olduğu 3 puanın silinmesi tüm lige doğrudan etki edecek niteliktedir. Her ne kadar kulübümüz bu müsabakanın tarafı olmasa da; puan sıralaması gereği müsabakadan doğrudan etkilenen kulüp konumundadır. Aynı zamanda gelinen aşamada kulübümüzün ciddi bir şekilde mağduriyeti söz konusudurö denildi. Ankara’da bulunan Amatör Futbol Disiplin Kurulu Başkanlığına da itiraz dilekçesi sunan Buca Belediye Spor, tüm spor kulüplerine çağrıda bulunarak yaşayan bu olaya sessiz kalmamalarını istedi.

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